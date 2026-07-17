Alcaldía de Panamá lanza plataforma para que ciudadanos fiscalicen el uso de sus impuestos

La plataforma incluirá proyectos ejecutados mediante programas de inversión, autogestión e innovación tecnológica, así como parques, puentes peatonales y vehiculares, aceras, comedores, alcantarillas recicladas, jornadas de limpieza, siembras, paradas de transporte, eventos y otros espacios públicos.

Panamá/La Alcaldía de Panamá lanzó la plataforma AirTags Vigilantes, una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos conocer, desde cualquier dispositivo móvil o computadora, cómo se invierten los impuestos municipales en obras, proyectos y acciones que se desarrollan en el distrito capital.

A través de esta iniciativa, los contribuyentes podrán consultar información detallada sobre la ubicación de las obras, el monto de la inversión y la cantidad de personas beneficiadas.

La plataforma incluirá proyectos ejecutados mediante programas de inversión, autogestión e innovación tecnológica, así como parques, puentes peatonales y vehiculares, aceras, comedores, alcantarillas recicladas, jornadas de limpieza, siembras, paradas de transporte, eventos y otros espacios públicos.

Como parte del proyecto, la Alcaldía colocará letreros y adhesivos con códigos QR en distintos puntos de la ciudad. Al escanearlos, los ciudadanos serán dirigidos a la plataforma AirTags Vigilantes, donde podrán dar seguimiento al avance de cada iniciativa y conocer su impacto en tiempo real. También podrán acceder directamente a través del portal airtagsvigilantes.com.

En la plataforma, los ciudadanos podrán consultar la ubicación de las obras y proyectos, el monto invertido y la cantidad de personas beneficiadas por cada iniciativa.

El mapa interactivo incluirá proyectos y acciones relacionados con puentes, paradas de transporte, jornadas de limpieza, siembras, avances tecnológicos, eventos y festivales, tapas plásticas, así como la creación y renovación de espacios públicos, entre otros.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que esta es la primera vez en Panamá que una institución pone a disposición de la ciudadanía una herramienta de este tipo, acercando la gestión municipal a los contribuyentes y fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas mediante información que se actualiza conforme avanzan los proyectos.

La Alcaldía informó que el mapa de AirTags Vigilantes continuará incorporando nuevas obras y acciones de manera progresiva, por lo que la información disponible seguirá ampliándose a medida que se ejecuten nuevos proyectos en beneficio de la población.