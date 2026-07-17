Cepanim| Banco Nacional ha pagado $15 millones por el canje de 85 mil certificados

Se indicó que el BNP no está lucrando con estos descuentos, sino que se está ofreciendo un servicio, ya que los dineros que se utilizan para canjearlos son de los clientes del banco y por eso se tienen que negociar.

Panamá/Representantes del Banco Nacional de Panamá (BNP) explicaron que, hasta este jueves, se habían canjeado 85 mil Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), por un monto aproximado de 15 millones de dólares, como parte del proceso habilitado para que los beneficiarios puedan hacer efectivo este instrumento antes de su vencimiento.

"En estos momentos, hasta el día de ayer, teníamos 85 mil certificados cambiados por un monto de alrededor de 15 millones de dólares. Es más o menos un promedio de 4,500 certificados por día que se están cambiando en estas 53 sucursales", informó la entidad.

Adelina Chavarría, gerente de Asistencia a la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá, ante los cuestionamientos sobre el porcentaje que se descuenta, explicó que el Banco Nacional de Panamá es el agente pagador al vencimiento de ese documento. “(...) El banco ha brindado un servicio para que el beneficiario pueda hacerlo efectivo (...). Por lo tanto, el banco lo que está ofreciendo es un servicio, y ese servicio de hacerlo efectivo hoy tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Se ha hecho el análisis financiero fundamentado en el costo financiero, en el costo del gasto financiero, en el cual, de acuerdo al promedio de las tasas, está al 5% anual (...)”.

¿Pero cómo se hace ese cálculo?

Chavarría dijo que se hace de acuerdo con las tasas de interés de lo que le cuestan los pasivos al banco; es decir, las obligaciones y los costos de los depositantes. “El banco tiene hoy por hoy 1,200,000 clientes a los que nos debemos”, dijo.

Es decir, que los dineros que se utilizan para canjearlos son de los clientes del banco y por eso se tienen que negociar. O sea, no es un dinero del Gobierno que esté depositado.

En ese sentido, Alvin Ortega, gerente ejecutivo de Riesgo Integral del Banco Nacional de Panamá, explicó que "el banco no está lucrando con este proceso". Básicamente, la tasa de descuento que se está aplicando corresponde al costo de fondos de acuerdo con el plazo del instrumento. Por lo que, en realidad, el banco no está generando ninguna utilidad en este proceso”.

Planteó que el Estado fue el que definió el monto y el plazo para pagar, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que emite y entrega los certificados, y el Banco Nacional de Panamá es el que realiza el pago. Ahora bien, el pago al vencimiento.

Recordaron que, si usted no piensa cambiarlo en estos momentos, hay varios tramos para cambiarlo en la medida en que lo considere conveniente.

También usted puede pagar deudas vencidas en varias instituciones. Dejaron claro que, para poder guardarlo en una cuenta de ahorros de un banco, primero debe cambiarse.

Son aproximadamente 480 mil beneficiarios de los Cepanim y cada uno puede tener hasta dos, tres o incluso cuatro certificados. Se indicó que hay personas que pudiesen tener certificados por un valor de hasta mil dólares.

Cabe señalar que, ante las quejas de los jubilados por los descuentos que se les hacen, se presentó en la Asamblea Nacional una propuesta para que dejen de perder hasta un 30 % del valor de sus Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) y Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) cuando decidan cambiarlos anticipadamente por dinero en efectivo, si prospera un anteproyecto de ley que será discutido en la Asamblea Nacional una vez se instalen las comisiones permanentes.

Sin embargo, esta iniciativa aún no ha sido acogida ni debatida por alguna comisión legislativa.