Minsa reforzará atención médica durante las festividades de Santa Librada en Las Tablas

Como parte de las medidas, el Minsa Capsi de Las Tablas ampliará su horario de atención los días sábado 18, domingo 19 y lunes 20, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 medianoche.

Las Tablas, Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Los Santos implementará un operativo especial para garantizar atención médica oportuna durante las festividades de Santa Librada, una de las celebraciones religiosas más concurridas de la región.

Como parte de las medidas, el Minsa Capsi de Las Tablas ampliará su horario de atención los días sábado 18, domingo 19 y lunes 20, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 medianoche.

Durante este periodo estarán disponibles los servicios de urgencias, farmacia, laboratorio y otras áreas de apoyo. Los pacientes que necesiten atención especializada serán trasladados al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas.

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El operativo también contempla el despliegue de tres ambulancias. Dos permanecerán las 24 horas en el Parque Porras de Las Tablas, acompañadas por personal de atención prehospitalaria, mientras que una tercera unidad estará ubicada en el Minsa Capsi para el traslado de pacientes.

Ante la llegada de numerosos peregrinos y las altas temperaturas, el Minsa recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera, sombrero o gorra, bloqueador solar y calzado cómodo.

Las autoridades también pidieron acudir de inmediato a los servicios de salud en caso de presentar mareos, desmayos, agotamiento extremo u otros síntomas relacionados con el calor.

Con este operativo, el Ministerio de Salud busca proteger a residentes, peregrinos y visitantes durante el desarrollo de las actividades religiosas en honor a Santa Librada.