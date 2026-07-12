Caminata por la Paz reúne por primera vez a las imágenes de Santa Librada y la Virgen de las Mercedes

La peregrinación congrega cada año a cientos de fieles, entre jóvenes, adultos y familias completas, que caminan para elevar oraciones por la paz mundial y participar en las celebraciones religiosas dedicadas a la patrona de Las Tablas.

Los Santos/La tradicional Caminata por la Paz, uno de los actos más representativos de las festividades religiosas en honor a Santa Librada, vuelve a recorrer este año los cinco kilómetros que separan la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Guararé, de la iglesia Santa Librada, en Las Tablas. Sin embargo, esta edición tendrá un hecho sin precedentes: por primera vez participarán juntas las imágenes de ambas patronas.

La peregrinación congrega cada año a cientos de fieles, entre jóvenes, adultos y familias completas, que caminan para elevar oraciones por la paz mundial y participar en las celebraciones religiosas dedicadas a la patrona de Las Tablas.

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Uno de los organizadores explicó que la caminata parte tradicionalmente desde la parroquia hermana de Nuestra Señora de las Mercedes, en Guararé, y que con el paso de los años ha ganado mayor participación.

Siempre se ha tomado como referencia el territorio de la parroquia hermana de Nuestra Señora de las Mercedes de Guararé para iniciar esta peregrinación hacia el templo parroquial de Santa Librada. En los últimos años ha tomado auge y crecimiento, y este año tendremos un acontecimiento que podemos decir histórico, porque irá la imagen de Santa Librada y también nos acompañará por primera vez una imagen de Nuestra Señora de las Mercedes", expresó.

En tanto, un ciudadano señaló que este gesto busca fortalecer el mensaje de unidad y esperanza en medio del contexto internacional.

Es una gran acción moral para nuestro querido pueblo tableño, especialmente ahora que estamos en el inicio de la novena de Santa Librada, el que nos podamos congregar y pedir por este mundo que tenga una paz sana, duradera y no esta tribulación que estamos viviendo a nivel mundial en estos momentos", manifestó.

Operativo de salud y seguridad

Para atender a los peregrinos, las autoridades de salud despliegan hoy y la próxima semana un operativo durante el recorrido.

Personal médico informó que la caminata contará con ambulancias, paramédicos y equipos de atención tanto a lo largo de la ruta como en el parque de Las Tablas, donde permanecerán de turno durante las actividades religiosas para brindar asistencia a quienes participen en la peregrinación o acudan a cumplir promesas.

Las festividades en honor a Santa Librada continúan con el desarrollo de las novenas cada tarde, mientras los organismos de seguridad afinan la logística para recibir a la gran cantidad de peregrinos que se espera llegue el próximo domingo a la ciudad tableña.

Como parte del programa religioso, el 20 de julio se celebrará la misa solemne en honor a Santa Librada, prevista para las 10:00 de la mañana, uno de los actos centrales de la festividad patronal.

Con información de Eduardo Javier Vega.