Oleajes mantendrán en alerta al Caribe panameño hasta el 14 de julio

El Sinaproc exhortó a bañistas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y residentes de las zonas costeras a evitar ingresar al mar si las condiciones empeoran, mantenerse informados mediante los boletines oficiales y reforzar las medidas de seguridad durante cualquier actividad marítima.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por oleajes y períodos adversos en el Caribe panameño, vigente desde las 3:00 a.m. del 10 de julio hasta las 11:59 p.m. del 14 de julio de 2026.

De acuerdo con el informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), las condiciones marítimas podrían generar olas de entre 1.2 y 3.0 metros, dependiendo del sector del litoral caribeño.

Las áreas bajo vigilancia son el Caribe Occidental, que comprende el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, donde se prevén olas de entre 1.7 y 2.7 metros.

En el Caribe Central, que abarca Costa Abajo de Colón y la Región Central, se esperan olas de entre 1.2 y 2.0 metros.

Mientras tanto, en el Caribe Oriental, que incluye la comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón, el pronóstico indica el mayor impacto, con oleajes que podrían alcanzar hasta los 3.0 metros de altura.

Ante este escenario, el Sinaproc exhortó a bañistas, pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y residentes de las zonas costeras a evitar ingresar al mar si las condiciones empeoran, mantenerse informados mediante los boletines oficiales y reforzar las medidas de seguridad durante cualquier actividad marítima.

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La entidad también pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, al tiempo que informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones marítimas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse con el Sinaproc al 520-4429 o al 6998-4809, así como al 911.