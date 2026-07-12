Interceptan yate de pesca deportiva que operaba sin autorización en el Parque Nacional Coiba

El recorrido fue ejecutado en coordinación con la organización internacional Earthrace , a bordo del buque especializado Modoc , y abarcó 246 millas náuticas en sectores de alto valor ecológico, entre ellos Banco Hannibal, las islas Montuosa, Jicarón, Contreras, Uva y Brincanco, además de Punta Anegada y el sector conocido como 12 de Octubre.

Coiba, Veraguas/Una embarcación de pesca deportiva que operaba sin autorización dentro del Parque Nacional Coiba fue interceptada durante un operativo de vigilancia marítima realizado por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La acción forma parte de los patrullajes intensivos desarrollados durante los últimos siete días en esta Zona Especial de Protección Marina, con el objetivo de combatir la pesca ilegal y reforzar la protección de uno de los ecosistemas marinos más importantes del país.

Tras detectar el yate dentro del área protegida sin los permisos correspondientes, las autoridades le ordenaron abandonar la zona conforme a la normativa ambiental vigente. Durante el mismo operativo también fueron inspeccionadas otras tres embarcaciones pesqueras, cuyos permisos y documentación se encontraban en regla.

El recorrido fue ejecutado en coordinación con la organización internacional Earthrace, a bordo del buque especializado Modoc, y abarcó 246 millas náuticas en sectores de alto valor ecológico, entre ellos Banco Hannibal, las islas Montuosa, Jicarón, Contreras, Uva y Brincanco, además de Punta Anegada y el sector conocido como 12 de Octubre.

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Los patrullajes de largo alcance se realizan desde febrero de este año como parte de la estrategia de vigilancia permanente de MiAmbiente para prevenir actividades ilícitas que amenacen la biodiversidad marina y costera.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que estos operativos fortalecen la presencia del Estado en las áreas marinas protegidas. "Con el apoyo del presidente José Raúl Mulino, hemos reforzado la coordinación interinstitucional para garantizar la conservación de la biodiversidad marina y el uso sostenible de los recursos pesqueros del país", señaló.

En las operaciones participaron dos guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tres unidades del Senan encargadas de las labores de abordaje e inspección. En cada embarcación detenida se verificó la documentación, los permisos de pesca y las autorizaciones para operar dentro de zonas bajo régimen especial de protección.

De forma paralela, el Centro de Monitoreo y Coordinación Marino de MiAmbiente dio seguimiento a las alertas emitidas por plataformas satelitales y mantuvo comunicación permanente con las unidades desplegadas en el océano, en coordinación con el Centro Regional de Operaciones Aeronavales del Senan.

El buque Modoc, utilizado durante el operativo, cuenta con capacidad para permanecer hasta 30 días en altamar y dispone de tecnología especializada, como sistemas de visión térmica, helipuerto para drones y aeronaves ligeras, además de equipos para vigilancia e inspección marítima, utilizados en misiones de conservación y combate de actividades ilícitas en áreas marinas protegidas.