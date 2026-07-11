Diez guardaparques del Parque Nacional Coiba se certifican como buzos para reforzar la conservación marina

Los nuevos buzos certificados podrán participar en labores de monitoreo de ecosistemas marinos, mantenimiento de infraestructura como boyas, apoyo a investigaciones científicas y otras acciones orientadas a la conservación de los recursos naturales del parque.

Coiba, Veraguas/Diez guardaparques del Parque Nacional Coiba obtuvieron la certificación internacional Open Water Diver, tras completar un curso de buceo impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal encargado de cuidar los ecosistemas marinos del área protegida.

La capacitación, desarrollada por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), buscó preparar a los funcionarios para realizar de forma segura y eficiente labores de monitoreo, investigación y conservación, siguiendo estándares internacionales de seguridad y buenas prácticas.

Como parte del proceso de formación, los participantes recibieron clases teóricas sobre el uso del equipo de buceo, principios de física y fisiología aplicados a esta actividad, planificación de inmersiones y protocolos de seguridad.

Posteriormente, realizaron prácticas en aguas confinadas, donde perfeccionaron el montaje y manejo del equipo, ejercicios de flotabilidad y técnicas de comunicación subacuática, fortaleciendo sus habilidades para operar en entornos marinos.

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La etapa final incluyó inmersiones en aguas abiertas, en las que los guardaparques aplicaron los conocimientos adquiridos y fueron evaluados en aspectos como el control de flotabilidad, procedimientos de descompresión y medidas de seguridad, requisitos necesarios para obtener la certificación internacional.

Con esta formación, MiAmbiente destacó que se incrementa la capacidad institucional para desarrollar actividades especializadas dentro del Parque Nacional Coiba, una de las principales áreas protegidas del país.

Los nuevos buzos certificados podrán participar en labores de monitoreo de ecosistemas marinos, mantenimiento de infraestructura como boyas, apoyo a investigaciones científicas y otras acciones orientadas a la conservación de los recursos naturales del parque.