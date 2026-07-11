Universidad de Panamá gradúa a 206 nuevos enfermeros y llama a fortalecer la atención humana

El primer puesto de honor fue obtenido por Eliécer Cedeño Morales, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Enfermería; en representación de los graduandos, reflexionó sobre el compromiso que asumen al iniciar su vida profesional.

Panamá/Un total de 206 nuevos profesionales de Enfermería se incorporarán al sistema de salud panameño tras recibir sus títulos durante la ceremonia de graduación de la promoción 2025-2026 de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá.

Durante el acto, las autoridades universitarias destacaron que, además de la preparación científica, los nuevos profesionales deben ejercer una atención centrada en la empatía y el compromiso con los pacientes.

El primer puesto de honor fue obtenido por Eliécer Cedeño Morales, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Enfermería; en representación de los graduandos, reflexionó sobre el compromiso que asumen al iniciar su vida profesional.

"Que Dios bendiga nuestras manos para que nunca hagan daño, nuestro conocimiento para que nunca deje de crecer y nuestro corazón para que nunca se acostumbre al sufrimiento ajeno", expresó.

El segundo y tercer puesto de honor correspondieron a Alcibiades González Reyes y Evelin Rivera Valdés, respectivamente.

La decana de la Facultad de Enfermería, Yolanda González, recordó a los nuevos profesionales que los avances tecnológicos no sustituyen el trato humano.

La tecnología no llega para reemplazar el toque humano con la empatía", afirmó, al exhortarlos a desarrollar una práctica colaborativa, basada en el conocimiento científico y centrada en las personas.

En representación del rector de la Universidad de Panamá, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Jaime Gutiérrez, tomó el juramento universitario y destacó el significado de la profesión.