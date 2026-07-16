Santa Librada: Las Tablas refuerza la seguridad ante la llegada de miles de peregrinos

Las autoridades esperan que el flujo de peregrinos aumente durante el fin de semana, por lo que hicieron un llamado a la población a colaborar con las medidas de seguridad y disfrutar de las festividades de manera ordenada.

Más de 300 agentes de la Policía Nacional participarán en un operativo especial de seguridad con motivo de las festividades en honor a Santa Librada, patrona de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

El dispositivo entra en vigor este viernes e incluye vigilancia permanente en los alrededores de la iglesia Santa Librada, donde se mantendrá presencia policial las 24 horas para resguardar las prendas y objetos de valor de la imagen religiosa.

Mientras tanto, numerosos feligreses ya comenzaron a llegar al templo para agradecer los favores atribuidos a la santa, en una tradición que cada año congrega a miles de personas de distintos puntos del país.

Además de las actividades religiosas, la celebración estará acompañada por el Festival Nacional de la Pollera, que ya inició con los concursos infantiles y continuará, tras la misa patronal del lunes, con las competencias principales.

18 aprehendidos en las últimas 24 horas

El jefe de la Séptima Zona de Policía de Los Santos, subcomisionado Jorge Villarreal, informó que 18 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas en la provincia.

Las capturas corresponden a casos de microtráfico, personas requeridas por oficios de autoridades competentes y otras sorprendidas en flagrancia.

El oficial destacó que cuatro de los aprehendidos, entre ellos un menor de edad, fueron capturados durante la Operación Impacto Escolar, desarrollada a nivel nacional en centros educativos y sus alrededores.

Una devoción que trasciende generaciones

Entre los fieles que ya visitan el templo se encuentra Nymia Batista, quien aseguró que mantiene una profunda devoción a Santa Librada tras atribuirle la recuperación de su nieta luego de una compleja cirugía.

"Santa Librada me hizo un milagro muy grande. Mi nieta salió adelante y hoy está muy bien. Todo se lo agradezco a ella", expresó.

Batista contó además que dos de sus nietas llevan el nombre de Librada como muestra de agradecimiento por los favores recibidos.

Por su parte, Ovidio Samaniego, residente de Pedregoso, afirmó que visita con frecuencia el templo y considera que la fe es el principal motor de quienes acuden a la patrona.

"Santa Librada es muy milagrosa. Cuando uno tiene fe, consigue muchas cosas. Una persona sin fe no va a ningún lado", manifestó.

Las autoridades esperan que el flujo de peregrinos aumente durante el fin de semana, por lo que hicieron un llamado a la población a colaborar con las medidas de seguridad y disfrutar de las festividades de manera ordenada.