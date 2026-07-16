Lotería clandestina | Billeteros respaldan proyecto y defienden la reventa: 'Nuestro negocio se está yendo al piso'

Panamá/Los representantes de los billeteros respaldaron el proyecto de ley que busca fortalecer el combate contra la lotería clandestina, que impulsa el diputado Roberto Zúñiga, aunque sostienen que la medida debe ir acompañada de una modernización de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), sobre todo en la forma de recibir los pagos, al considerar que el modelo actual ha quedado rezagado frente a las nuevas modalidades de venta ilegal.

Alfredo Sosa, uno de los voceros del gremio, aseguró que la venta clandestina ha afectado gravemente la actividad de los billeteros y atribuyó a esta práctica el incremento en la devolución de billetes.

Nosotros desde el 2024 venimos en esta lucha con estos chances clandestinos. La verdad es que esto ha sido desde la pandemia para acá el debacle de la lotería. (...) Agradecemos también al director que haga este tipo de operativos contra los chances clandestinos porque la verdad es que ya no sabemos a qué fin vamos a llegar. Ya tenemos más del 50% de devolución. Nuestro negocio se está yendo al piso".

A juicio del vocero, además de combatir la ilegalidad, la institución debe incorporar herramientas tecnológicas y mejorar la atención al comprador.

Necesitamos este empuje y que se modernice también dentro de la institución porque hay un sistema muy arcaico. Nosotros necesitamos que se pongan más centros de pago para que el cliente se sienta más seguro de ir a la lotería y volver a esa esencia que tiene el comprador con el billetero".

Como parte de esa modernización, propuso implementar herramientas tecnológicas que permitan a los compradores ubicar los billetes disponibles. "Nosotros necesitamos un celular, una red, una web que la lotería impulse para que la persona quiera un billete, lo busque en esa web y sepa dónde lo va a comprar".

El abogado que representa al gremio sostuvo que el combate a la lotería clandestina también requiere fortalecer el marco legal que protege a la institución. "Para mí es importante que esta actividad sea regulada por medio de una ley, ya que este es un negocio del Estado. La Lotería Nacional, aparte de los premios y el juego de azar, también da muchas donaciones. Entonces es importante que el Estado como tal proteja el negocio."

Durante la entrevista también recordó que el reglamento interno de la institución tiene varias décadas de vigencia. "El reglamento interno de la lotería es de 1969." Sobre los cambios que consideran necesarios, el abogado aclaró que el gremio no plantea reemplazar el modelo tradicional de venta, sino agilizar los procesos para los compradores.

Sí, consideramos que la verdad es que debemos modernizarnos, pero ¿en qué sentido? En la hora de pagar los premios, en la hora de que la persona que gana tenga la posibilidad de cambiar sus premios de una manera más efectiva que lo que se hace ahorita. En esas maneras sí la lotería debe modernizarse".

Sosa hzio un llamado a los billeteros a respaldar las iniciativas dirigidas a combatir la venta clandestina y fortalecer el sector.

Quiero hacer un llamado a todos los billeteros a nivel nacional. Tenemos una gran lucha con estas nuevas leyes. Nosotros necesitamos el apoyo de todos ustedes. Saquen tiempo, vengan cuando se les hace el llamado para hacer este tipo de fuerza para que vean que nuestras vidas y nuestro tiempo van a mejorar".

La reventa de libretas "no es un alquiler"

Ante las críticas por el precio de los chances y billetes, debido a la supuesta reventa, Sosa salió en defensa de la situación e indicó que "en esta parte, no es que se alquila. Yo soy un socio de la persona. La persona me lleva la libreta para yo revenderle a él. Él se gana el 5% y yo me gano el 5%."

Muchas veces se les entrega a personas con algún tipo de discapacidad... Esto siempre se hace un trabajo social. Yo quisiera que la Lotería hiciera un trabajo social con esas personas que dicen ser revendedores... que le pregunten a ese billetero por qué motivo necesita vender ese cuadro, no atacar al billetero".

El proyecto del diputado Zúñiga plantea penas de cuatro a seis años de prisión cuando el monto de la actividad ilícita supere los 5 mil dólares y sanciones de seis a ocho años si concurren circunstancias agravantes.

Zúñiga indicó ayer en TVN Noticias que el desorden institucional le ha abierto espacio a la corrupción y a las redes que operan al margen de la ley. "Por eso impulsamos un anteproyecto que eleva a delito la venta clandestina de lotería, para proteger a los billeteros honrados, fortalecer la institucionalidad y defender los recursos que pertenecen a todos los panameños".