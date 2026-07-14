Lotería: Vendedores respaldan proyecto que busca convertir en delito la venta clandestina

Entre quienes apoyan la propuesta está un comprador, quien sostuvo que la venta clandestina representa una competencia desleal y debe combatirse.

Ciudad de Panamá/La propuesta de ley presentada por el diputado Roberto Zúñiga para tipificar como delito la venta clandestina de lotería generó reacciones entre vendedores y compradores, quienes en su mayoría respaldaron la iniciativa al considerar que busca frenar una práctica que afecta tanto a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) como a los billeteros autorizados.

El proyecto plantea penas de cuatro a seis años de prisión cuando el monto de la actividad ilícita supere los 5 mil dólares y sanciones de seis a ocho años si concurren circunstancias agravantes.

Entre quienes apoyan la propuesta está un comprador, quien sostuvo que la venta clandestina representa una competencia desleal y debe combatirse.

Puede leer: Lotería Nacional intensifica operativos contra el chance clandestino y busca endurecer las sanciones

"Uno tiene que ser transparente con el Estado. Nosotros pagamos impuestos y los demás no. Cualquiera puede manipular a las personas ofreciendo premios sin ningún tipo de registro", expresó el comprador.

Otro ciudadano manifestó que respalda la iniciativa porque considera que fortalecer la legalidad beneficia al país.

"Estoy con lo legal, porque la lotería da beneficencia a los que menos tienen", indicó.

Por su parte, vendedores de lotería aseguraron que la actividad clandestina ha reducido considerablemente sus ventas y pidieron a los diputados respaldar la propuesta.

"Estamos buscando que se castigue con pena de cárcel debido a este delito. Le pedimos a los diputados que apoyen esta iniciativa porque estamos viviendo los peores momentos de la Lotería Nacional", señaló uno de los billeteros.

Otra vendedora afirmó que la venta ilegal está afectando directamente el desempeño de la institución.

"La lotería está para quebrar. No se vende nada porque los clandestinos están acabando con la Lotería Nacional. Es una competencia desleal", sostuvo.

La iniciativa deberá seguir su trámite legislativo en la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.

Información de Jessica Román

Otras notas que le pueden interesar: