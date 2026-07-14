Pase-U del Ifarhu: Acudientes madrugan y forman largas filas en Herrera para retirar la tarjeta

El director general del Ifarhu, Carlos Godoy , explicó que la entrega centralizada responde a una coordinación con la Caja de Ahorros y busca agilizar el proceso.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició este martes 14 de julio en la provincia de Herrera la entrega de las nuevas tarjetas del programa Pase-U, beneficio que alcanzará a cerca de 19 mil estudiantes.

La jornada comenzó en el colegio Papa Francisco, en el distrito de Chitré, donde desde la noche anterior acudientes comenzaron a formar filas para completar el trámite. Según el Ifarhu, solo en este punto de entrega se esperaba atender a más de 4 mil padres de familia y acudientes.

Durante la espera, algunos acudientes manifestaron inquietudes por los nuevos requisitos del proceso, entre ellos la descarga de una aplicación móvil.

"Hay algunas personas que no contamos con internet fuera de casa y eso es una barrera", comentó una madre de familia.

Otros asistentes señalaron que, pese a las largas filas y las altas temperaturas, esperan que el procedimiento solo deba realizarse una vez.

El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que la entrega centralizada responde a una coordinación con la Caja de Ahorros y busca agilizar el proceso.

"Tenemos aquí una entrega masiva de más de 4 mil padres o acudientes que nos permite tener un proceso mucho más ágil en acompañamiento con la Caja de Ahorros", indicó.

Godoy añadió que la modalidad sustituye la entrega en los centros educativos porque movilizar al personal bancario afectaría la atención en las sucursales.

"Lo que se está buscando es una forma de dar comodidad con un centro como este. Consideramos que, a pesar de las largas filas, el trámite ha sido sumamente expedito", afirmó.

Una vez activadas, las tarjetas permitirán a los beneficiarios utilizar los fondos del Pase-U para la compra de útiles escolares, uniformes y alimentos, sin necesidad de realizar nuevamente este proceso en futuras entregas.

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