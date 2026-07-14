Fenómeno de El Niño| Audubon reporta en Panamá aves marinas fuera de su zona habitual

Se hizo un llamado a la ciudadanía a reportar el avistamiento de aves marinas poco comunes o con comportamientos inusuales para fortalecer el monitoreo de los efectos de El Niño.

Panamá/El calentamiento de las aguas del océano Pacífico asociado al fenómeno de El Niño ya estaría provocando el desplazamiento de aves marinas sudamericanas hacia las costas de Panamá, donde algunas podrían llegar agotadas, desnutridas o fuera de su área habitual de distribución.

Rosabel Miró, directora ejecutiva de la Fundación Audubon Panamá, informó que observadores de aves detectaron a principios de junio dos piqueros peruanos en el área del Causeway, una especie que normalmente no se encuentra en territorio panameño.

Ya reportamos dos piqueros peruanos, especies de aves marinas que no tienen que estar aquí en Panamá. Panamá no es parte de su distribución”, explicó Miró.

La especialista indicó que la organización sigue con preocupación la llegada de aves procedentes de Sudamérica, debido a que situaciones similares se han registrado durante anteriores episodios de El Niño.

Como observadores de aves hemos estado viendo con algo de preocupación que han estado llegando a nuestras costas, en la ciudad de Panamá, aves procedentes de Sudamérica”, manifestó.

Miró explicó que el calentamiento de la corriente de Humboldt obliga a los peces que sirven de alimento a estas aves a desplazarse hacia aguas más profundas, donde encuentran temperaturas más favorables.

“Cuando estas aguas se calientan, producto de El Niño, las especies de peces que comen, que casi siempre están muy superficiales, comienzan a escasear”, detalló.

Según la directora de Audubon, muchas aves marinas no pueden sumergirse a la profundidad necesaria para alcanzar a los peces, lo que reduce sus posibilidades de alimentarse y las obliga a desplazarse hacia otras zonas.

“Si cada vez que sales a comer no encuentras el alimento, uno, porque está muy profundo, y dos, porque la calentura también ha estado haciendo que estos pececitos no sobrevivan, entonces se ven obligados a venirse a mejores aguas y más comida”, señaló.

Podrían aparecer agotadas en las costas

Miró advirtió que varias de estas especies podrían ser encontradas en playas, costas rocosas o áreas cercanas a vías costeras en condiciones de agotamiento o inanición.

Muchas de las que van a venir a Panamá las vamos a estar encontrando en la costa agotadas o están por inanición, no están comiendo bien, vuelan y vuelan y vuelan y no consiguen comida”, expresó.

La ambientalista sostuvo que la presencia de estas aves en condiciones inusuales debe ser considerada una señal de alerta sobre las alteraciones que se están produciendo en los ecosistemas marinos. También alertó que la repetición de episodios de El Niño en periodos más cortos podría reducir la capacidad de recuperación de algunas poblaciones. “Muchas especies van a comenzar a reducir sus números poblacionales porque no van a tener el tiempo suficiente para recuperarse, si tienes Niño tras Niño muy seguido”, afirmó.

Piden a la población documentar los avistamientos

La Fundación Audubon habilitó material informativo sobre más de 20 especies que podrían observarse en las costas del Pacífico panameño, así como un canal de WhatsApp para que los ciudadanos envíen fotografías y soliciten apoyo para identificarlas.

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La especialista pidió a la población colaborar con el registro de los avistamientos, especialmente ante la posibilidad de encontrar aves enfermas o con comportamientos inusuales. “Sí se le pide a la población que, por favor, colaboremos en levantar esa información”, manifestó.

Si usted no sabe lo que está viendo y está en la costa y ve que es un ave marina, aquí hay también otro QR de un WhatsApp al que usted puede llamar, mandarnos las fotos y ahí con gusto le ayudamos: "Esta es tal especie".

Miró agregó que las herramientas tecnológicas y el crecimiento de la comunidad de observadores permitirán documentar con mayor precisión los efectos de El Niño sobre las aves marinas.

Ahora somos más los observadores de aves, tenemos equipo, tenemos que registrar esto porque va a ser la primera vez desde hace cuarenta y pico de años que vamos a contar con las herramientas para poder tener un mejor registro de cómo va a estar evolucionando este Niño en esta temporada”, sostuvo.

La directora de Audubon también indicó que algunas especies marinas locales no se habrían reproducido este año con la misma frecuencia observada en temporadas anteriores. “Algunos amigos han visto que no se han reproducido este año como en otros años”, comentó.

Además, advirtió que la llegada de nuevas especies podría aumentar la competencia por el alimento en las costas panameñas.