Clima en Panamá: Aguaceros aislados, pero persistirá la alta sensación térmica

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan lluvias intermitentes en la vertiente del Caribe, con mayor intensidad en Colón, Bocas del Toro y áreas de la comarca Guna Yala.

Panamá/Los aguaceros aislados continuarán este martes en distintos puntos del país, especialmente en Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y sectores del Pacífico, mientras que las temperaturas podrían alcanzar los 34 °C, manteniendo una elevada sensación térmica, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se esperan lluvias intermitentes en la vertiente del Caribe, con mayor intensidad en Colón, Bocas del Toro y áreas de la comarca Guna Yala. Hacia media mañana las condiciones mejorarán, aunque por la tarde volverán a registrarse chubascos aislados en Costa Arriba de Colón, así como lluvias más fuertes en Bocas del Toro y el norte de Veraguas, que podrían extenderse hasta la noche.

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa prevé lluvias durante la mañana en el este de la región metropolitana, la bahía y el golfo de Panamá, además de la costa sur de Azuero. En horas de la tarde se desarrollarán chubascos aislados en el norte de la capital, las costas de Panamá Oeste, la bahía de Panamá, Darién, el occidente de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C en el Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico, por lo que se mantendrá una elevada sensación de calor en buena parte del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe registrará olas de 1.5 a 2 metros de altura, mientras que en el Pacífico se esperan oleajes de 0.8 a 1.2 metros. Además, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y muy altos (5-10), por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.