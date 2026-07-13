Sinaproc emite aviso de prevención por mareas máximas en la costa del Pacífico

De acuerdo con la entidad, durante este periodo las mareas podrían alcanzar hasta 16.9 pies de altura (5.15 metros).

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por mareas máximas en la costa del Pacífico panameño, el cual estará vigente desde las 3:41 p.m. del martes 14 de julio hasta las 7:35 a.m. del domingo 19 de julio de 2026.

De acuerdo con la entidad, durante este periodo las mareas podrían alcanzar hasta 16.9 pies de altura (5.15 metros), registrándose el punto máximo el jueves 16 de julio a las 5:29 p.m., por lo que hizo un llamado a la población a extremar las medidas de prevención.

Sinaproc advirtió que, de coincidir estas mareas con las lluvias pronosticadas para los próximos días, podrían producirse incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables, anegaciones en zonas costeras y afectaciones a comunidades ubicadas cerca del litoral Pacífico.

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Ante este escenario, la institución recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sinaproc y del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Asimismo, pidió evitar actividades recreativas o de pesca en áreas de riesgo durante las horas de marea alta y no ingresar al mar cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

Entre las recomendaciones también figuran alejarse de zonas propensas a inundaciones, desembocaduras de ríos y sectores costeros bajos, además de proteger las embarcaciones pequeñas y asegurar los bienes ubicados cerca de la costa.

La entidad exhortó a las familias a contar con un plan de emergencia, preparar una mochila con insumos básicos y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y de los estamentos de seguridad mientras se mantenga vigente el aviso preventivo.