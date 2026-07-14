Fiscalía de Cuentas pide declarar culpable al exalcalde Pedro Sánchez Moró por lesión patrimonial contra el Municipio de Arraiján

En total fueron 28 personas las llamadas a juicio por responsabilidad patrimonial.

Panamá/El Tribunal de Cuentas se acogió este martes al término de 30 días para emitir su fallo dentro del juicio de responsabilidad patrimonial seguido al exalcalde de Arraiján Pedro Sánchez Moró, luego de que la Fiscalía General de Cuentas solicitara que fuera declarado responsable por la presunta lesión patrimonial investigada en ese proceso.

La audiencia corresponde al expediente No. 31-2024, en el que también figuran otros exfuncionarios y particulares llamados a juicio por presunta responsabilidad patrimonial derivada de hechos ocurridos durante la administración municipal de Arraiján, correspondiente al periodo 2014-enero 2018.

Debemos recordar que Sánchez Moró, del Partido Revolucionario Democrático, no culminó su periodo, luego de que en enero de 2018 la Gobernación de la Provincia de Panamá Oeste emitiera una resolución para suspender, por haber omitido el deber constitucional y legal de dar funciones a la vicealcaldesa de ese distrito.

De acuerdo con la resolución del Tribunal de Cuentas, Sánchez Moró fue llamado a juicio de responsabilidad patrimonial por una lesión directa de $138,919.52, además de una responsabilidad solidaria junto con otras 27 personas vinculadas al proceso.

Entre ellas figura el exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía, Omar Arturo Rugliancich Nieto, llamado a juicio por una responsabilidad directa de $29,833.32 y una responsabilidad solidaria de $109,086.20 con los demás implicados.

Asimismo, la resolución incluye a otras personas enjuiciadas por distintas cuantías de responsabilidad directa y solidaria. En las páginas del expediente también aparecen mencionados Jorge Eliécer González Cabrera, Luis Eduardo Guadalupe Chacón, Eliseo Atanacio Alfonso González, Prisceida Tapia López, Yissell del Carmen Ríos Sánchez, Aura del Carmen Lee Chang, Amílcar Antonio Guevara Ortega, Arelis Yariela Villarreal Rodríguez de Velarde, Jenny Gill Arrocha González, Mauricio Luzcando Ducreux, Ubaldino Batista Batista, Betzi Mariel Calderón Pérez.

También Micsila María Rodríguez Manzané de González, Mirielys Verónica Domínguez Singh de Rodríguez, Rafael Antonio Camarena Perén, Rafael Domingo Rodríguez Pelicot, Yamileth González de Gracia, Moisés Daniel Ortega Herrera, Jacinto Segundo Mosquera Guerrero, Edwin Abdiel Bartley de León, Abdiel Alexis Guevara Higuera, Ronald Alberto González Girón y Alejandro Antonio Chiam García.

Las cuantías atribuidas a cada uno varían desde $300.00 hasta $14,701.24, además de las responsabilidades solidarias consignadas en la resolución.

Esta investigación empezó con un informe de auditoría especial de la Contraloría General de la República.

Moro sigue en prisión

Pedro Sánchez Moró se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 7 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. Fue capturado en octubre de 2024. Razón por la que hoy fue conducido a la audiencia por agentes de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario.