Lotería Nacional intensifica operativos contra el chance clandestino y busca endurecer las sanciones

La iniciativa contempla multas superiores a los 5,000 dólares e incluso sanciones penales para quienes sean encontrados responsables de la comercialización clandestina de productos de la Lotería.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Isidro Carbonell, anunció el fortalecimiento de los operativos a nivel nacional para combatir la venta clandestina de chances y billetes, una actividad que, según la entidad, genera pérdidas superiores a los 100 millones de dólares al año.

Durante un recorrido por la Plaza 5 de Mayo, Carbonell explicó que la estrategia también busca poner fin a la práctica de la venta de billetes "casados", capacitar a los billeteros en atención al cliente y proteger los ingresos de los vendedores autorizados.

"Ahora mismo, como está la ley, la multa que puede ser impuesta solamente por las alcaldías es de hasta 5,000 balboas. Por eso queremos que esto se intensifique y aumente el valor de las sanciones, porque la Lotería está perdiendo más de 100 millones de dólares con esta situación", afirmó el director.

Carbonell indicó que la institución presentará una propuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas para impulsar un endurecimiento de las sanciones contra quienes participan en este negocio ilegal.

La iniciativa contempla multas superiores a los 5,000 dólares e incluso sanciones penales para quienes sean encontrados responsables de la comercialización clandestina de productos de la Lotería.

"Tenemos que acabar esto de una forma contundente. Las sanciones tienen que incluir multas económicas y también penas contempladas dentro del ámbito delictivo penal", sostuvo.

Durante el recorrido, vendedores de billetes de la Plaza 5 de Mayo respaldaron el anuncio y manifestaron que la venta clandestina afecta directamente sus ingresos.

"Hemos estado luchando contra este delito", expresó uno de los billeteros consultados.

El director de la LNB también reveló que la institución ha identificado personas que promocionan abiertamente la venta de chances clandestinos a través de redes sociales y aseguró que varias ya se encuentran bajo la mira de las autoridades.

Finalmente, Carbonell hizo un llamado a la ciudadanía para adquirir chances y billetes únicamente a los vendedores autorizados, al recordar que los recursos generados por la Lotería Nacional se destinan a programas de ayuda social en beneficio de la población.

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Con información de Hellen Concepción