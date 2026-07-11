Migración impide ingreso a Panamá de costarricense con orden de captura en su país

Panamá/Un ciudadano costarricense con una orden de captura vigente en su país fue impedido de ingresar a Panamá durante un control migratorio realizado en el Puente Binacional que conecta ambos países.

El Servicio Nacional de Migración detalló que, tras verificar la identidad del extranjero, confirmó que las autoridades judiciales de Costa Rica mantenían una orden de captura y traslado a prisión en su contra por el presunto delito de amenazas graves.

Con base en el artículo 50, numeral 4, de la Ley 3 de 22 de febrero de 2008, que establece como causal de no admisión la existencia de antecedentes penales en el país de origen o procedencia, las autoridades migratorias le negaron el ingreso al territorio panameño y ordenaron su devolución inmediata a Costa Rica.

Migración indicó que este procedimiento forma parte de los controles permanentes que se desarrollan en los puntos fronterizos y destacó la coordinación con las autoridades de la región para fortalecer la seguridad y evitar el ingreso de personas requeridas por la justicia.