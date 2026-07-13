Asamblea Nacional: Diputada Patsy Lee se suma a la bancada Vamos

Durante sus dos primeros años como diputada, optó por no integrarse formalmente a una bancada para preservar su independencia; sin embargo, mantuvo una alianza estratégica con Vamos y los diputados de MOCA.

Ciudad de Panamá/En la nueva reconfiguración legislativa, la bancada independiente Vamos informó este lunes 13 de julio sobre la incorporación de la diputada Patsy Lee Rentería, quien representa al Partido Popular en la Asamblea Nacional.

Esta incorporación, aseguró la bancada independiente Vamos, fortalece el compromiso de continuar impulsando una agenda basada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo responsable al servicio de Panamá.

Desde 2024, Lee Rentería ha dicho que comparte los principios de la bancada Independiente Vamos y con el trabajo en favor de la ciudadanía.

"En nombre de todos los diputados que integran esta bancada, le extendemos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", expresó el grupo de diputados que integran esta instancia legislativa.

Aunque fue postulada a la Asamblea Nacional por el Partido Popular en las elecciones de 2024, Lee Rentería, del circuito 13-4, correspondiente al distrito de La Chorrera, ha reiterado en varias ocasiones que proviene de una línea independiente y que nunca estuvo inscrita en ese colectivo político.

Durante sus dos primeros años como diputada, optó por no integrarse formalmente a una bancada para preservar su independencia; sin embargo, mantuvo una alianza estratégica con Vamos y los diputados de MOCA.

La integración de Lee Rentería a Vamos se produce tras la salida de Neftalí Zamora y Manuel Samaniego de la coalición Vamos, quienes renunciaron por "independencia de criterio".

En el 2025, Manuel Cheng y Betserai Richards también renunciaron a la bancada. Posteriormente, a principios de 2026, fue expulsado de la coalición Carlos Saldaña.

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