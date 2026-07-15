Defraudación fiscal motiva proyecto contra la lotería clandestina, dice diputado Zúñiga

Panamá/Las pérdidas anuales que, según el diputado Roberto Zúñiga, provoca la lotería clandestina fueron la principal razón para presentar un proyecto de ley que busca convertir esta práctica en delito y establecer penas de prisión para quienes participen en su comercialización.

El diputado de la bancada Vamos aseguró que, al revisar la propuesta, lo que más le llamó la atención fue el impacto fiscal atribuido a esta actividad.

Lo que más me llamó la atención en el momento de investigar esta iniciativa fue el alto grado de defraudación fiscal producto de la lotería clandestina. Son 200 millones de dólares anuales que se pierden y que deja de percibir el Estado y la Lotería Nacional de Beneficencia al año”, expresó.

Zúñiga sostuvo que esos recursos podrían destinarse a necesidades sociales y de salud. “Imagínense cuánto se podría hacer, cuántos oncológicos a nivel nacional se pudieran construir, hospitales del niño y, sobre todo, la beneficencia que busca atender a los más necesitados”, manifestó.

El diputado también relacionó el problema con lo que describió como un desorden institucional que facilita la corrupción y la desviación de fondos.

Estamos viendo, al igual que en otras instituciones, llámense el Minsa, la Autoridad del Tránsito, el desorden institucional que hoy golpea nuestro país, propicia la corrupción, propicia esos temas que llaman la atención, porque puede haber mucha desviación de fondos, y eso es verdaderamente muy peligroso”, declaró.

La iniciativa fue presentada el lunes y constituye la segunda ocasión en que una propuesta de este tipo llega a la Asamblea Nacional durante la actual legislatura. La primera fue impulsada por un grupo de billeteros mediante participación ciudadana.

“Es la segunda vez que se presenta en esta legislatura. La primera vez vino por iniciativa ciudadana; luego yo me reuní con esos mismos que llevaron ese proyecto, que era un grupo de billeteros, y hemos presentado esta iniciativa el lunes que pasó”, explicó.

Zúñiga indicó que aquella propuesta alcanzó el primer debate, pero fue retirada a solicitud de la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia. El diputado dijo que se opuso a esa decisión porque consideraba necesario discutir el tema.

“Yo me opuse a ese retiro porque yo consideraba que era un tema importante a tratar, porque estamos hablando de ponerle orden a las instituciones”, señaló.

Penas de prisión

El proyecto contempla penas de cuatro a seis años de prisión para quienes realicen ventas clandestinas de lotería. La sanción aumentaría de seis a ocho años cuando se presenten agravantes.

“Establecemos de cuatro a seis años de prisión a quien realice la venta clandestina, pero también tenemos unos agravantes (...) si se utilizan a menores de edad, que haya conexión con lavado de activos o crimen organizado, y también el tema de si es un funcionario de la Lotería Nacional de Beneficencia, se agrava el tipo penal con más de seis a ocho años de prisión”, explicó.

También mencionó como agravante que los montos superen los 10 mil dólares.

El diputado defendió la propuesta al señalar que la Constitución reserva al Estado la administración de los juegos de azar.

“El artículo 297 de la Constitución Nacional, nuestra máxima Carta Magna, establece y reserva todos los juegos de azar al Estado. Cualquier actividad de juegos de azar fuera de las prerrogativas que establece el Estado es ilegal. Entonces, la lotería clandestina hay que atacarla porque está fuera del parámetro constitucional”, sostuvo.

Modernización de la Lotería

Zúñiga señaló que la propuesta también busca abrir una discusión más amplia sobre la modernización de la Lotería Nacional, las condiciones de los billeteros y el monto de los premios.

“Se debe trabajar en un plan a largo plazo que integre la modernización, que integre también aumentar el porcentaje de ganancias a los billeteros, pero que también integre el tema de aumentar el número de premios o la cantidad o el monto de los premios”, afirmó.

También pidió reforzar la fiscalización de prácticas que, según dijo, ya están prohibidas, como la venta de chance casado y el alquiler de libretas. “Si verdaderamente existe una ley ya (...) que prohíbe la venta de chance casado, guantú, alquiler de las libretas, entonces tienen que destinar presupuesto para tener personal que haga todos los días una inspección en todas las plazas donde se vende la Lotería Nacional de Beneficencia”, expresó.

Zúñiga confió en que la iniciativa avance en la Comisión de Gobierno y llegue a convertirse en ley. “Confío que esta iniciativa va a avanzar y va a llegar a buen puerto y se va a convertir en ley de la República”, indicó.