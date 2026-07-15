Autoridades intensifican operativos por venta ilegal de lotería y estiman pérdidas de hasta $200 millones al año

Actualmente, las sanciones contra quienes incurren en esta práctica son de carácter administrativo y municipal, con multas de hasta 5 mil dólares , aplicadas por las alcaldías correspondientes.

La Lotería Nacional de Beneficencia inició este martes operativos contra la venta clandestina de lotería en comercios del país, luego de identificar 387 establecimientos señalados por denuncias ciudadanas.

En coordinación con la Policía Nacional, realizó este martes un operativo en Cerro Batea, distrito de San Miguelito, como parte de una estrategia para combatir la venta clandestina de lotería, la cual genera pérdidas que superan los 100 millones de dólares anuales.

El director de la LNB, Isidro Carbonell, explicó que las inspecciones responden a denuncias presentadas por la ciudadanía y que forman parte de un plan para combatir esta actividad a nivel nacional.

"Tenemos identificados, a través de denuncias, 387 comercios donde presuntamente se desarrolla esta práctica. Estamos realizando un levantamiento de información para presentar las denuncias correspondientes ante las alcaldías", indicó.

Carbonell precisó que entre los establecimientos señalados no solo figuran minisúpers o comercios asiáticos, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios.

Pérdidas superiores a los $100 millones

El director de la Lotería aseguró que la venta ilegal representa pérdidas que superan los 100 millones de dólares anuales, aunque estimó que podrían alcanzar hasta 200 millones de dólares, recursos que, recordó, están destinados a programas de beneficencia.

Actualmente, las sanciones contra quienes incurren en esta práctica son de carácter administrativo y municipal, con multas de hasta 5 mil dólares, aplicadas por las alcaldías correspondientes.

Carbonell informó que la institución ya cuenta con un proyecto de ley que busca tipificar la venta clandestina de lotería como delito.

Explicó que la legislación permitiría fortalecer las herramientas legales para perseguir estas actividades, ya que actualmente solo pueden imponerse sanciones administrativas.

También vigilarán a los billeteros

El director reconoció que parte de las quejas ciudadanas están relacionadas con malas prácticas de algunos billeteros, como el sobreprecio en la venta de chances y billetes.

En ese sentido, señaló que la institución mantiene procesos de capacitación y también aplica sanciones administrativas a quienes incumplen las normas, que van desde suspensiones temporales hasta la cancelación definitiva de la libreta de vendedor.

Asimismo, recordó que el precio oficial de los billetes y chances está claramente establecido y exhortó a la población a denunciar cualquier cobro adicional.

Aunque durante la inspección realizada en uno de los comercios visitados no se encontró evidencia de venta ilegal, Carbonell indicó que en un establecimiento contiguo sí se logró documentar una compra que será utilizada en la investigación.

El director anunció que los operativos continuarán en todo el país con el apoyo de la Policía Nacional y otras entidades, entre ellas la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Ministerio de Salud y la Dirección General de Ingresos, como parte de una estrategia conjunta para combatir la venta clandestina de lotería.

Información de Fabio Caballero