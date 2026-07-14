Arroceros de Coclé piden declarar estado de emergencia por efectos de El Niño

El productor explicó que, en años anteriores, las lluvias solían normalizarse hacia septiembre, lo que permitía realizar una segunda siembra. Sin embargo, aseguran que los pronósticos para este año no ofrecen ese panorama.

Ciudad de Panamá/Los productores de arroz de la provincia de Coclé solicitaron al Gobierno Nacional que declare un estado de emergencia ante los efectos del fenómeno de El Niño, al asegurar que la sequía ya está afectando gravemente la producción del grano y pone en riesgo la segunda siembra del año.

Según los arroceros, la disminución del caudal de los ríos ha reducido significativamente la disponibilidad de agua para los sistemas de riego, lo que ha provocado una caída cercana al 80% en la producción.

De acuerdo con el productor arrocero Alfredo Bethancourt, de la Asociación de Arroceros de Coclé, de las aproximadamente 16 mil hectáreas que normalmente se cultivan en la provincia durante esta temporada, este año solo se han sembrado unas 1,500 hectáreas, cifra que, en el escenario más optimista, podría alcanzar apenas las 3,000 hectáreas.

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"A la fecha de hoy, en la provincia de Coclé solamente se han plantado aproximadamente 1,500 hectáreas. Normalmente, la provincia siembra 16 mil hectáreas. El fenómeno de El Niño se está agravando y ya es imposible pensar que vamos a hacer una segunda cosecha este año", señaló Bethancourt.

El productor explicó que, en años anteriores, las lluvias solían normalizarse hacia septiembre, lo que permitía realizar una segunda siembra. Sin embargo, aseguran que los pronósticos para este año no ofrecen ese panorama.

Advirtió que la reducción de la producción nacional obligaría al país a depender en mayor medida del arroz importado.

"El país dependerá a partir del próximo año en un 50%, por lo menos, de las importaciones de arroz", afirmó.

Además, sostuvo que la producción de arroz de secano enfrenta un panorama cada vez más complejo debido a la falta de lluvias, los altos costos de producción y los precios de referencia internacionales, factores que, según dijo, han reducido la rentabilidad de la actividad.

Indicó que las mediciones que realizan de forma constante muestran que los caudales de los ríos se encuentran en niveles históricamente bajos, afectando tanto a quienes utilizan sistemas de riego como a los cultivos de secano.

Información de Nathali Reyes

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