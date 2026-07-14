Cámara Minera respalda análisis de la Comisión Interministerial a la auditoría de la mina de cobre

Como gremio técnico, reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades, la academia y la sociedad civil en todo aquello que contribuya a fortalecer la institucionalidad minera, la gestión ambiental y la capacidad de fiscalización del Estado, elementos indispensables para cualquier decisión futura.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) emitió un comunicado en el que informa que toma nota de los datos presentados por la Comisión Interministerial integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente, en relación con el proceso de análisis de la auditoría integral del proyecto Cobre Panamá.

Según dijo la Camipa, valoran que el Gobierno Nacional haya reafirmado públicamente que cualquier decisión sobre el futuro del proyecto será adoptada con estricto apego a la Constitución, al marco legal vigente y sustentada en la evidencia técnica contenida en la auditoría independiente realizada por SGS.

"Este es precisamente el tipo de proceso serio, transparente y responsable que un tema de esta trascendencia nacional requiere", señaló el gremio.

Puede leer: Roberto Ruiz Díaz presenta denuncia penal contra el Ministerio de Ambiente por auditoría a la mina de cobre

Recalcaron que la auditoría constituye hoy la base técnica más completa con la que ha contado el país para evaluar objetivamente la situación y avanzar hacia una decisión de Estado orientada exclusivamente por el interés nacional.

"Sus resultados permiten que el debate evolucione desde las percepciones hacia los hechos verificables", subrayaron.

Camipa indicó que coincide en que el análisis debe realizarse con el rigor que exige un asunto de esta magnitud.

Sin embargo, destacaron que ese mismo rigor hace indispensable que el proceso concluya oportunamente, permitiendo al país contar, en un plazo razonable, con una decisión de Estado que reduzca la incertidumbre que hoy continúa afectando el empleo, la inversión, las comunidades, la confianza y la competitividad de Panamá.

"Cada día de indefinición prolonga costos económicos, sociales e institucionales que el país no debería seguir asumiendo", señalaron en el comunicado.

Como gremio técnico, reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades, la academia y la sociedad civil en todo aquello que contribuya a fortalecer la institucionalidad minera, la gestión ambiental y la capacidad de fiscalización del Estado, elementos indispensables para cualquier decisión futura.

Posición de APEDE

Por su parte, Giulia De Sanctis, presidenta de Apede (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa), coincidió con la Camipa sobre el hecho de que, en el momento, como no hay una decisión, se genera incertidumbre sobre el futuro de ese proyecto.

"Me parece que el Gobierno debe tener la capacidad de analizar a profundidad y buscar la mejor solución para todos los panameños", enfatizó.

Para De Santics, la prisa de la empresa no debe ser el objetivo, sino que se debe tener como mira el bienestar del país.

"Es importante que cualquier solución que se dé sea muy bien pensada y con el sustento legal suficiente. Yo creo que es importante ese tiempo", afirmó.

Las declaraciones de Camipa y la presidenta de Apede surgen luego de que el Gobierno de Panamá informara este lunes que la decisión sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso se tomará antes de que finalice el año y estará sustentada en los resultados de la auditoría técnica, que revela el impacto socioeconómico del cierre, así como incumplimientos ambientales, y servirá de base para definir el rumbo del proyecto.

Otras notas que le pueden interesar: