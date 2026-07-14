MOP avanza con proyecto para ampliar la vía José Agustín Arango entre Cerro Azul y Pacora

De acuerdo con el MOP, la intervención busca mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y optimizar la conectividad para miles de residentes, transportistas y usuarios del transporte público.

Ciudad de Panama/Con el objetivo de mejorar la movilidad en el sector este de la ciudad de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) abrió este martes las propuestas económicas para la ejecución de la primera fase del proyecto de ampliación de la vía José Agustín Arango, en el tramo comprendido entre la entrada de Cerro Azul y Pacora.

La obra cuenta con un precio de referencia de $10 millones y, durante el acto público, se recibió una única propuesta económica por parte del Consorcio Cerro Azul, conformado por las empresas Transeq, S.A. y Constructora del Pacífico, S.A., por un monto de $10,791,781.88.

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros de la vía José Agustín Arango, considerada una de las principales arterias viales de los corregimientos de 24 de Diciembre y Pacora.

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De acuerdo con el MOP, la intervención busca mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y optimizar la conectividad para miles de residentes, transportistas y usuarios del transporte público que utilizan diariamente esta ruta, además de reducir los tiempos de desplazamiento hacia sus comunidades.

Entre las principales obras previstas se encuentran la ampliación de la carretera a cuatro carriles, la rehabilitación y construcción de puentes vehiculares, mejoras al sistema de drenaje pluvial, construcción de aceras accesibles, instalación de luminarias LED, semáforos y señalización vial horizontal y vertical.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción de bahías y casetas para paradas de autobuses, con el propósito de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del transporte colectivo.

Como parte del contrato, también se rehabilitarán dos cajones pluviales ubicados sobre el río Agua Mula y la quebrada La Guasa, esta última localizada en la entrada del residencial Los Portales.

La iniciativa contempla, además, el diseño y construcción de tres nuevos puentes vehiculares sobre el río Cabra, el río Agua Mula y la quebrada La Guasa.

Los trabajos incorporarán la construcción y adecuación de cunetas, drenajes y otras estructuras hidráulicas para mejorar el manejo de las aguas pluviales, con el fin de aumentar la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura vial.

El MOP informó que la contratación de esta obra se realizará bajo la modalidad de suma global.