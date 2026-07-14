MOP anuncia cierres temporales en la Vía Centenario por trabajos de reparación

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que llevará a cabo trabajos de reparación en el puente de Arraijancito, ubicado sobre la Vía Centenario, en la provincia de Panamá Oeste, lo que obligará a implementar cierres temporales en dirección hacia la ciudad de Panamá.

Las labores se realizarán los días miércoles 15 y jueves 16 de julio, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 12:00 mediodía.

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Según el comunicado oficial, durante la ejecución de los trabajos se mantendrá señalización preventiva y habrá personal autorizado para orientar el tránsito vehicular y garantizar la seguridad de los conductores.

El MOP recomendó a quienes transiten por el área seguir las indicaciones del personal en sitio, respetar la señalización instalada y conducir con precaución al aproximarse al punto intervenido.

La entidad también ofreció disculpas por los inconvenientes temporales que puedan generar estos trabajos y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.