Caso Odebrecht: Corte Suprema rechaza otro amparo de garantías al expresidente Martinelli

Sobre el juicio Odebrecht está pendiente de conocerse la sentencia que será emitida por la jueza, Baloisa Marquínez.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal (periodo 2009-2014), sufrió otro revés legal, luego que la Corte Suprema de Justicia, le rechazara una acción de amparo de garantías constitucionales que guarda relación con el juicio del conocido caso Odebrecht.

Los abogados de la defensa de Martinelli buscaban dejar sin efecto la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que negó la asistencia internacional a Brasil para la comparecencia de testigos de ese país, relacionados con las delaciones que dieron inicio a las investigaciones en Panamá, a raíz de la aceptación la entrega de dineros proveniente de la “Caja 2”, destinada al pago de sobornos a políticos panameños, para la adjudicación de obras por parte del Gobierno y acelerar el pago de cuentas pendientes.

En este sentido, los abogados reclamaban violaciones al principio de derecho de defensa, el contradictorio y el principio de igualdad de las partes.

Sin embargo, en el edicto 927 colgado en la Secretaría General de la Corte, se destaca la parte resolutiva del fallo que tuvo como ponente al Magistrado Carlos Vásquez Reyes, en la que se confirma la resolución del 24 de septiembre de 2025, manteniendo la desción de segunda instancia emitida por el Primer Tribunal Superior.

Sobre el juicio Odebrecht, realizado en los meses de enero y febrero de este año, está pendiente de conocerse la sentencia que será emitida por la jueza, Baloisa Marquínez sobre la responsabilidad penal por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.