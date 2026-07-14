Cerro Quema: Autorizan millonaria contratación de firma legal para arbitraje de Orla Mining ante el Ciadi

Panamá enfrenta un arbitraje internacional ante el Ciadi impulsado por la minera canadiense Orla Mining Ltd., que reclama 400 millones de dólares en compensación tras la cancelación de las concesiones del proyecto aurífero Cerro Quema.

El Consejo de Gabinete aprobó la contratación de la firma Wordstone Dispute Resolution como apoderada legal externa del Estado panameño para asumir la defensa del país en el arbitraje internacional que la minera canadiense Orla Mining Ltd., operadora del proyecto Cerro Quema, en Los Santos, interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

La decisión quedó establecida en una Resolución de Gabinete del 7 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30566 del 13 de julio de 2026, en la que se aprueba la contratación mediante procedimiento excepcional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la firma internacional.

De acuerdo con la resolución, el contrato tendrá un monto máximo de 4,351,934 dólares, correspondiente a honorarios profesionales. El documento precisa que esa suma no incluye los gastos propios del proceso arbitral, los cuales deberán ser reembolsados por el MEF si son cubiertos inicialmente por la firma contratada.

El arbitraje corresponde al caso Ciadi No. ARB/24/27, iniciado por Orla Mining Ltd. bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, aprobado mediante la Ley 69 de 2010. Según la resolución, la solicitud de arbitraje fue presentada el 3 de julio de 2024.

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El Gobierno señala que Wordstone Dispute Resolution mantiene un equipo de abogados especializados en arbitrajes internacionales de inversión, particularmente en el sector minero, y que ya representa al Estado panameño en este caso desde abril de 2025. La contratación busca formalizar esa relación profesional.

La resolución también indica que el MEF publicó la documentación relacionada con esta contratación el 2 de junio de 2026, sustentando el procedimiento excepcional con un informe técnico que concluye que la firma posee la experiencia requerida y no cuenta con un sustituto adecuado para la defensa del Estado en este proceso.

El Consejo de Gabinete fundamentó su decisión en la Ley 97 de 1998, la Ley 13 de 1996, la Ley 69 de 2010 y en los artículos 79 y 83 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, que permiten este tipo de contratación cuando supera los 3 millones de dólares y requiere aprobación del Gabinete.

Panamá enfrenta un arbitraje internacional ante el Ciadi impulsado por la minera canadiense Orla Mining Ltd., que reclama 400 millones de dólares en compensación tras la cancelación de las concesiones del proyecto aurífero Cerro Quema, en Los Santos. La empresa presentó la demanda luego de que el Gobierno rechazara las prórrogas de los contratos en el marco de la Ley 407, que estableció una moratoria minera.