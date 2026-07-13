MOP licitará construcción de 50 puentes zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé

La iniciativa forma parte del programa "100 Puentes Zarzos", cuyo objetivo es mejorar la conectividad y las condiciones de accesibilidad en comunidades que, durante la temporada lluviosa, enfrentan dificultades.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el pliego de cargos para el proyecto "Diseño y Construcción de Zarzos, Fase 2", que contempla la construcción de 50 puentes peatonales colgantes en la comarca Ngäbe-Buglé, con una inversión de referencia de B/.20,841,127.23.

La iniciativa forma parte del programa "100 Puentes Zarzos", cuyo objetivo es mejorar la conectividad y las condiciones de accesibilidad en comunidades que, durante la temporada lluviosa, enfrentan dificultades para desplazarse debido al aumento del caudal de ríos y quebradas.

De acuerdo con el MOP, el proyecto busca reducir el aislamiento de estas poblaciones y facilitar el traslado seguro de más de 17 mil estudiantes hacia sus centros educativos, además de mejorar el acceso a instalaciones de salud y caminos de producción.

Las nuevas estructuras serán construidas en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini, donde se han identificado sectores que requieren soluciones de conectividad para garantizar el acceso a escuelas, centros de salud y áreas productivas.

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La entidad explicó que cada puente será diseñado de acuerdo con las características específicas del sitio donde será instalado. Para ello se desarrollarán estudios topográficos, hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y ambientales, además de los correspondientes diseños estructurales para asegurar obras seguras y funcionales.

Como parte del alcance del contrato, el MOP indicó que durante la ejecución podrán incorporarse trabajos complementarios orientados a fortalecer la conectividad de las comunidades, incluyendo mejoras en los accesos hacia escuelas, centros de salud y caminos de producción relacionados con las obras.

Tras la publicación del pliego de cargos, el proceso continuará con la reunión de homologación y posteriormente con el acto público de licitación, programado para finales del mes de agosto.

El ministerio informó que el proyecto será adjudicado por renglones, una modalidad que permitirá la participación de distintos contratistas y fortalecerá la capacidad de ejecución de estas obras en una de las regiones con mayores desafíos de acceso en el país.