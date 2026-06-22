Residentes de Isla Tigre en Bocas del Toro piden reparación urgente de un puente colgante

Estudiantes y adultos mayores deben arriesgar sus vidas diariamente o cruzar en botes a remo ante el avanzado estado de deterioro de la estructura.

Bocas del Toro/La comunidad de Isla Tigre, en la provincia de Bocas del Toro, se encuentra en un estado de alerta constante debido a las condiciones críticas en las que se encuentra su puente colgante.

Esta estructura, que representa la única vía de conexión terrestre para la población local, ha alcanzado un nivel de deterioro extremo, obligando a niños, docentes y adultos mayores a sortear diariamente un peligro inminente para movilizarse.

Moradores denunciaron que la falta de respuestas por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad que fue notificada formalmente desde hace más de un año sobre las fallas estructurales, ha agravado la situación al punto de dejar incomunicados a sectores clave si el paso colapsa por completo.

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Niños y niñas expuestos

La principal preocupación de la comunidad radica en el peligro al que están expuestos los niños y niñas. Al ser esta la ruta obligatoria hacia los centros educativos de la zona, la destrucción de la infraestructura ha trastocado por completo la rutina escolar y la seguridad de los estudiantes.

Antonio Valdés, residente de la comunidad, enfatizó la gravedad de la situación actual: “Ahorita mismo el puente está deteriorado. Lo otro es que no tenemos lancha para cruzar a los niños por el momento cuando el puente se queda así inhabilitado”.

Por su parte, Cristian Santiago, otro de los afectados, coincidió en el impacto directo que sufre la población estudiantil debido a la inoperancia institucional: “Este es una ruta que conecta con la escuela. Entonces ahorita tenemos la necesidad de que ahorita está totalmente destruido y los estudiantes tienen que prácticamente estar usando botecitos a remo para cruzar al otro lado”.

Para los adultos mayores de Isla Tigre, el escenario es igualmente complejo y restrictivo. Quienes sufren de movilidad reducida o necesitan salir del corregimiento por emergencias médicas deben realizar maromas sobre los restos de la pasarela de madera y cables.

Herminia Mitzilia, vecina del sector, relató las dificultades que enfrenta cada día: “Caminando y por ahí trepándome en el puente, si me pasa un accidente... necesito que me arregle el puente porque para mis hijos, para mis nietos, para todos los que caminamos de esto. Necesito lo más rápido posible que me arregle el puente”.

Con información de Luis Palacios.