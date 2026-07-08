Ministro de Comercio informa que sigue la evaluación de la auditoría a la mina de cobre en Donoso

Se realizan encuentros con alcaldes de la zona que forman parte del proceso de evaluación que desarrolla el Ejecutivo antes de adoptar decisiones sobre el tema y adelantó que la próxima semana continuarán las reuniones entre los ministros responsables de analizar las distintas áreas.

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el Gobierno continúa analizando el informe de auditoría relacionado con la mina, al tiempo que destacó que ya se realizaron los primeros acercamientos con autoridades locales de las zonas impactadas por la actividad minera.

El ministro Moltó explicó que sostuvo una reunión con los alcaldes de los distritos de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos, con el objetivo de conocer de primera mano sus opiniones y las inquietudes de las comunidades respecto al futuro de la actividad económica en la región.

Moltó señaló que estos encuentros forman parte del proceso de evaluación que desarrolla el Ejecutivo antes de adoptar decisiones sobre el tema y adelantó que la próxima semana continuarán las reuniones entre los ministros responsables de analizar las distintas áreas contempladas en el informe de auditoría.

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El titular del Ministerio de Comercio e Industrias indicó que cada entidad revisa los aspectos que le competen. En ese sentido, explicó que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, analiza el componente ambiental; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, revisa los aspectos financieros y económicos; mientras que el Ministerio de Comercio e Industrias concentra su evaluación en el impacto sobre la generación de empleo.

"Como dijimos anteriormente, estamos evaluando cada una de las áreas que nos competen dentro del informe. Ayer tuvimos una primera reunión cara a cara con los tres alcaldes para escuchar de primera voz, como representantes de esa población, sus comentarios y cómo se sienten con respecto a este tema. Definitivamente, escucharlos para nosotros fue vital", expresó Moltó.

El ministro reiteró que las consultas con las autoridades locales forman parte del proceso de análisis que adelanta el Gobierno, con el propósito de considerar tanto los aspectos técnicos como las necesidades de las comunidades vinculadas a la actividad minera.