Defensoría exige respuestas al Idaan por denuncias de agua potable y alcantarillados

La Defensoría del Pueblo aseguró que dará seguimiento a estos compromisos a fin de que se adopten las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento del derecho al agua y a la salud de todos los habitantes.

Ciudad de Panamá/El abordaje de las diferentes problemáticas existentes en temas de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional fue el tema central de un acercamiento interinstitucional entre la defensora del Pueblo, Angela Russo, y autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

En dicha visita, Russo elevó las quejas ciudadanas recibidas sobre la problemática con el servicio de agua potable en diversos sectores del país, la posible contaminación del agua para consumo humano en algunas regiones y el desborde de aguas residuales en comunidades del interior del país y la capital, ya que estas situaciones impactan de manera directa la calidad de vida y la salud de la población.

Según detalló la defensora, algunas de las quejas provienen de Panamá Norte, Chiriquí, Los Santos y Herrera por mencionar algunos de los puntos que se han visitado.

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Carlos Rivera, subdirector ejecutivo, y el secretario general Carlos Delgado del Idaan recibieron a la defensora, quien entregó diferentes notas para la revisión de las distintas quejas ciudadanas que hasta el momento se han recibido en la institución. En la reunión participó la Dirección de Asuntos Ambientales de la Defensoría del Pueblo.

Russo explicó que estos encuentros buscan que se le garantice el acceso al agua potable y al saneamiento a la ciudadanía, ya que es un derecho humano fundamental, directamente vinculado al derecho a la salud y a una vida digna.

"Nuestro objetivo es y será vigilar que el Estado garantice a la población el suministro de agua segura, continua y de calidad, así como sistemas de alcantarillado que prevengan riesgos sanitarios y ambientales", señaló Russo.

Por su parte, Rivera y Delgado, en nombre del Idaan, se comprometieron a revisar los casos presentados para encontrar solución a los temas expuestos.

La Defensoría del Pueblo aseguró que dará seguimiento a estos compromisos a fin de que se adopten las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento del derecho al agua y a la salud de todos los habitantes.

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