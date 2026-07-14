Ordenan aprehensión de bienes cautelados en la operación que desatrticuló presunta red dedicada a contaminar contenedores en puerto de Balboa

Los bienes fueron cautelados durante la operación denominada "Alianza" que culminó con la detención provisional de 22 personas y condena para otras cuatro, por una serie de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Cuatro vehículos y dinero en efectivo vinculados a la denominada operación "Alianza”, que permitió la aprehensión de 26 personas, permanecerán aprehendidos como parte de la investigación contra una presunta organización dedicada al tráfico internacional de drogas mediante la contaminación de contenedores con destino a Europa y Oceanía.

La medida cautelar aplicada sobre los bienes fue declarada legal durante una audiencia de control posterior solicitada por el Ministerio Público.

La operación "Alianza” permitió identificar a las personas objetivos de una investigación iniciada en 2024, contra una presunta estructura criminal que utilizaba cargas en contenedores para el envío de sustancias ilícitas desde el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño.

Las pesquisas permitieron dar seguimiento a 19 eventos, presuntamente relacionados con la organización y la incautación de más de una tonelada de droga, según información divulgada previamente por la Fiscalía Superior de Drogas.

En la audiencia, la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Hiroko Tinoco Naranjo, evaluó la resolución de aprehensión presentada por la Fiscalía y determinó que las medidas adoptadas cumplen con lo establecido en los artículos 252 y 258 del Código Procesal Penal.

La causa se mantiene por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de drogas.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal María Sánchez. La defensa de los imputados fue ejercida por cinco abogados particulares y un defensor público.

La audiencia de control de garantías a las personas aprehendidas durante la operación, culminó con la aplicación de la medida cautelar de detención provisional para 22, a quienes previamente se les legalizó la aprehensión y se les imputó cargos por los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con droga, contra la seguridad colectiva, tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales.

Por otra parte, se validaron 4 acuerdos de pena, que fijaron condenas de 120,108, 64 y 60 meses de prisión por los mismos cargos.