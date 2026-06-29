Defensoría del Pueblo atiende denuncias por malos olores y altos cobros de energía en Los Santos

Además de las denuncias ambientales, los moradores aprovecharon la presencia de la Defensoría del Pueblo para presentar reclamos relacionados con los costos de la electricidad.

La Defensora del Pueblo, Ángela Russo, realizó una gira de trabajo por la provincia de Los Santos para atender las denuncias de los moradores relacionadas con los malos olores persistentes y el incremento en la facturación del servicio eléctrico.

Durante el recorrido, la funcionaria, junto a su equipo nacional y regional, visitó puntos señalados por la comunidad como posibles focos de afectación, entre ellos el vertedero y la laguna de tratamiento de aguas residuales de Las Tablas.

La visita también incluyó recorridos por calles, parques y viviendas de sectores como Santo Domingo, San José, Las Tablas Cabecera y El Jobo de Guararé, donde los residentes expusieron las situaciones que impactan su calidad de vida.

Los moradores atribuyen los fuertes olores a la presencia de porquerizas, pollerizas, un matadero cercano y al traslado de animales por las principales vías, señalando que los lixiviados aumentan durante los días de lluvia y con las altas temperaturas.

“Hemos venido para conversar con los moradores sobre este tema que les aqueja. Al estar rodeados de criaderos de cerdos y gallinas, y un matadero próximo a las residencias, la problemática se incrementa cuando llueve”, señaló Russo.

En la comunidad de Santo Domingo, los residentes plantearon como posible solución establecer rutas periféricas para el transporte de animales, con el objetivo de evitar que estos vehículos atraviesen el centro del poblado y reducir la presencia de olores desagradables.

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Aunque los ciudadanos reconocieron que, luego de inspecciones realizadas anteriormente por algunas instituciones, la intensidad de los olores ha disminuido, insistieron en la necesidad de implementar soluciones permanentes.

Además de las denuncias ambientales, los moradores aprovecharon la presencia de la Defensoría del Pueblo para presentar reclamos relacionados con los costos de la electricidad. Russo indicó que una de las quejas recurrentes en la región corresponde a facturas elevadas que afectan especialmente a familias de bajos recursos.

“Una señora de escasos recursos afirma que su factura de consumo llegó por 200 dólares. Esta es una de las quejas recurrentes en esta región”, manifestó la defensora.

La institución informó que dará seguimiento a los casos expuestos y coordinará con las autoridades correspondientes para determinar las causas de los olores, así como revisar las situaciones relacionadas con el cobro del servicio eléctrico, en defensa de los derechos de los ciudadanos.