Aprehenden a un hombre con 650 huevos de tortuga en Isla Caña de Los Santos

Las autoridades investigan la presunta extracción ilegal de huevos de tortuga en una de las principales zonas de anidación del país.

Los Santos/Un hombre de 60 años fue aprehendido durante un operativo de vigilancia realizado en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, tras el decomiso de 650 huevos de tortuga, informó la Policía Nacional.

La aprehensión fue realizada por agentes de la Policía Nacional en coordinación con guardaparques del Ministerio de Ambiente, quienes desarrollaban patrullajes de control y vigilancia dentro del área protegida.

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Durante la diligencia, las unidades ubicaron y decomisaron los 650 huevos de tortuga, cuya extracción representa una afectación a los esfuerzos de conservación que se desarrollan en este refugio de vida silvestre, considerado uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas en Panamá.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y los trámites correspondientes, mientras se determina su posible responsabilidad en los hechos.