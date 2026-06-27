Venezuela: Primer grupo de rescatistas panameños llega para labores tras devastadores sismos

Fue el primer viaje de un equipo que totalizará 61 rescatistas y cuatro perros, los cuales trabajarán por un periodo inicial de 7 días en Venezuela, pero cuya misión podría extenderse según lo que se necesite.

Panamá/El primer grupo de rescatistas panameños llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela, para apoyar en las labores humanitarias y de rescate tras los dos potentes terremotos del pasado miércoles. Su arribo se dio pasada las 11:00 p.m. del viernes, donde fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.

La avanzada de 13 rescatistas y dos perros de rescate partió el pasado viernes a ayudar en las labores de rescate de sobrevivientes de los dos devastadores terremotos que azotaron Venezuela.

Fue el primer viaje de un equipo que totalizará 61 rescatistas y cuatro perros, los cuales trabajarán por un periodo inicial de 7 días en Venezuela, pero cuya misión podría extenderse según lo que se necesite, informó el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El equipo que despegó este viernes desde la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido de Panamá Pacífico se compone de tres (3) unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc); tres (3) del Servicio Nacional Aeronaval (Senan); una (1) de la Cruz Roja Panameña; dos (2) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y dos (2) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), al igual que dos (2) del Ministerio de la Presidencia y dos perros de rescate (uno del Sinaproc y otro de Senafront).

Despegaron en una aeronave AN-255 C212 AVIOCAR desde la Base Aérea de Panamá Pacífico, con una escala técnica en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, y destino final el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar– Venezuela.

Las unidades son especialistas en Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas (BREC), y además llevan consigo mil libras de asistencia humanitaria para los damnificados.

Entre los equipos que llevan hay un dron de búsqueda, dos cámaras especializadas para búsqueda de personas atrapadas en escombros con visión térmica, un sistema de comunicación satelital Starlink, equipos de corte de concreto, estructura y penetración, así como equipo individual de búsqueda y rescate.