Venezuela: Centro de acopio de la Alcaldía de Panamá cierra recolección; realizan el embalaje de más de 100 toneladas de ayuda

Tras concluir la jornada de recepción de donaciones, personal de la Alcaldía y decenas de voluntarios trabajan en el conteo, clasificación y embalaje de los insumos antes de su envío a territorio venezolano.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció este sábado el cierre del centro de acopio "Todos con Venezuela", luego de recolectar más de 100 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las familias afectadas por los recientes terremotos registrados en ese país.

Tras concluir la jornada de recepción de donaciones, personal de la Alcaldía y decenas de voluntarios trabajan en el conteo, clasificación y embalaje de los insumos antes de su envío a territorio venezolano.

La campaña fue habilitada el pasado 25 de junio como una respuesta a la emergencia provocada por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, seguidos por múltiples réplicas que ocasionaron severos daños materiales y dejaron miles de personas damnificadas.

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Durante la jornada, la ciudadanía, empresas e instituciones entregaron alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad para apoyar a las comunidades afectadas.

Las donaciones fueron recibidas durante dos días, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la planta baja del Edificio Hatillo, donde se instaló el centro de acopio como parte de la respuesta humanitaria impulsada por el municipio.

Al cierre de la campaña, la Alcaldía agradeció la participación de voluntarios, empresas, organizaciones e integrantes de la sociedad civil que se sumaron a la iniciativa, destacando la respuesta solidaria de los panameños frente a la emergencia que atraviesa Venezuela.