Miviot participa en construcción de Caipi dentro del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro

El proyecto es resultado de un convenio entre el Mides, el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro de la Universidad de Panamá y la regional del Miviot.

Bocas del Toro/El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) participa en la construcción de un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) dentro del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro (Crubo), en el distrito de Changuinola, como parte de un esfuerzo interinstitucional para beneficiar a estudiantes universitarias que son madres.

La obra permitirá que las alumnas puedan dejar al cuidado de sus hijos mientras asisten a sus clases, facilitando su permanencia y continuidad en la educación superior.

Los Caipi, administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tienen como objetivo promover el desarrollo integral de niños menores de cuatro años, fortaleciendo su formación y fomentando una relación estable y segura entre los menores, sus familias y la comunidad.

El director provincial del Miviot en Bocas del Toro, Eric Ríos, explicó que el proyecto es resultado de un convenio entre el Mides, el Centro Regional Universitario de Bocas del Toro de la Universidad de Panamá y la regional del Miviot, con el propósito de apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos.

Según detalló, cada institución aporta un componente específico para el desarrollo de la obra. El Miviot proporciona la mano de obra a través del Departamento de Mejoramiento Habitacional, el Crubo suministra los materiales de construcción y el Mides se encarga del diseño y la organización de las instalaciones.

Actualmente, en el proyecto trabajan albañiles, carpinteros, soldadores y ayudantes generales de la regional del Miviot. Conforme avancen los trabajos, se incorporarán electricistas para las conexiones del sistema eléctrico y un plomero que estará a cargo de la instalación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales.

Las labores de construcción iniciaron en septiembre de 2025 y, de acuerdo con las autoridades, se prevé que el centro esté concluido en 2027. Una vez en funcionamiento, el Caipi brindará un espacio seguro para la atención de los hijos de estudiantes universitarias, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de formación académica y permanencia en la universidad.