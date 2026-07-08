¿Verá la luz? Miviot reactivará proyecto habitacional Loma de Mastranto; licitación ya está en marcha

El proyecto contempla la rehabilitación de viviendas existentes y la construcción de 250 nuevas casas, además de obras de infraestructura.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) reactivará el proyecto habitacional Loma de Mastranto, en la provincia de Panamá Oeste, luego de más de 15 años de permanecer inconcluso.

El director provincial del Miviot, Ariel Guevara, informó que el proceso de licitación ya se encuentra publicado en el portal de PanamaCompra y que el próximo 13 de julio se realizará la fase de admisión de las empresas interesadas.

Según explicó, el proyecto contempla la construcción, remodelación y equipamiento del complejo, que beneficiará a cientos de familias de la provincia.

"Es una realidad que ya está plasmada en el portal de PanamaCompra. Este ha sido un proyecto de vieja data, con más de 15 años de existencia, y hoy lo vamos a reactivar", indicó Guevara.

Obras podrían iniciar este mismo año

El funcionario explicó que, una vez concluya la evaluación de las propuestas, una comisión determinará la empresa adjudicataria.

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Posteriormente, tras la orden de proceder, estimó que las obras podrían comenzar antes de finalizar 2026.

"Esperamos que a finales de este año podamos arrancar la construcción y darle respuesta a la comunidad", señaló.

El proyecto contempla la rehabilitación de viviendas existentes y la construcción de 250 nuevas casas, además de obras de infraestructura.

Viviendas fueron vandalizadas

Durante el recorrido realizado por TVN Noticias, se constató que muchas de las viviendas construidas hace más de una década fueron objeto de robos y vandalismo.

Guevara explicó que en numerosas casas fueron sustraídos techos, puertas, ventanas, cableado eléctrico, sanitarios e incluso estructuras completas, lo que obligará a realizar una rehabilitación integral.

"Es una tristeza. Se llevaron puertas, ventanas, inodoros y en algunos casos hasta los techos. Pero vamos a recuperar este proyecto y darle una respuesta a Panamá Oeste", manifestó.

Para evitar nuevos actos de vandalismo, el director provincial indicó que la empresa que resulte adjudicada deberá incluir un plan de seguridad permanente durante todo el periodo de construcción.

Además de las viviendas, el contrato incluirá la construcción de calles, sistema pluvial y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) completamente nueva.

"Todo será nuevo. Eso es lo que le estamos garantizando a la comunidad", afirmó.

Habrá nuevos beneficiarios

El Miviot también confirmó que los beneficiarios originalmente seleccionados hace más de 15 años serán reevaluados.

De acuerdo con Guevara, muchas de esas personas ya obtuvieron una vivienda, un terreno o incluso algunas ya no residen en el área.

Por ello, se abrirá la oportunidad para nuevos aspirantes, incluyendo familias afectadas por recientes emergencias registradas en distintas provincias del país.

"Le hemos dado la oportunidad a personas nuevas para que puedan aplicar al programa, tomando en cuenta las necesidades habitacionales que existen actualmente", explicó.

Acuerdo con la empresa anterior

Respecto a la empresa Calixo, encargada originalmente del proyecto, Guevara indicó que el Miviot logró finalizar el contrato mediante un acuerdo, lo que permitió abrir una nueva licitación para concluir la obra.

Asimismo, destacó que la ejecución del proyecto generará más de 200 empleos directos durante su etapa de construcción.