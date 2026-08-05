¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este jueves a distintos puntos
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 6 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 6 DE AGOSTO
📍Coclé
• Casa Comunal de Piedras Blancas, en El Potrero, distrito de La Pintada
📍Veraguas
• Comunidad de Rincón Largo, en Costa Hermosa, distrito de Montijo
• Cancha Municipal de La Mesa, distrito de La Mesa
📍Panamá Oeste
• Casa Local de Los Pozos, en Cabuya, distrito de Chame
📍Los Santos
A un costado de la iglesia de La Tronosa, distrito de Tonosi
📍Panamá Este
• Comunidad de Curti, en Torti, distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Chichica, en el distrito de Müna
• Cancha de Pueblo Nuevo, en Buri, distrito de Jirondai
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje
📍Panamá
• Entrada de Santa Marta (antiguo Corredor) Calle La Primavera, en Belisario Frias, distrito de San Miguelito
📍Herrera
• Casa Comunal de Los Canelos, distrito de Santa Maria
📍Colón
• Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres
📍Darién
• Local Portuaria de Yaviza, distrito de Pinogana