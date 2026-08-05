¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este jueves a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 6 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 6 DE AGOSTO

📍Coclé

• Casa Comunal de Piedras Blancas, en El Potrero, distrito de La Pintada

📍Veraguas

• Comunidad de Rincón Largo, en Costa Hermosa, distrito de Montijo

• Cancha Municipal de La Mesa, distrito de La Mesa

📍Panamá Oeste

• Casa Local de Los Pozos, en Cabuya, distrito de Chame

📍Los Santos

A un costado de la iglesia de La Tronosa, distrito de Tonosi

📍Panamá Este

• Comunidad de Curti, en Torti, distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Chichica, en el distrito de Müna

• Cancha de Pueblo Nuevo, en Buri, distrito de Jirondai

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Las Mercedes, en Nuevo México, distrito de Alanje

📍Panamá

• Entrada de Santa Marta (antiguo Corredor) Calle La Primavera, en Belisario Frias, distrito de San Miguelito

📍Herrera

• Casa Comunal de Los Canelos, distrito de Santa Maria

📍Colón

• Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres

📍Darién

• Local Portuaria de Yaviza, distrito de Pinogana