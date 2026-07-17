EEUU donará al Servicio Aeroanaval drones K1000ULE ¿Para qué se usarán?

Aclaró el Senan que los drones de vigilancia solo serán operados por personal panameño, que actualmente se encuentra recibiendo capacitación especializada.

Estados Unidos donará al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) cuatro sistemas de aeronaves no tripuladas modelo K1000ULE (UAS), conocidos como drones de vigilancia.

Así lo dio a conocer el Senan este viernes al informar que se encuentra en proceso de la recepción de estos equipos como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad para fortalecer las capacidades de seguridad del Estado, y en el marco de la histórica y sólida relación de cooperación Panamá y EEUU.

Según detalló la institución, la donación incluye las aeronaves y sus estaciones de control terrestre, lo que fortalecerá las capacidades del Estado para la vigilancia y protección de los espacios aéreo y marítimo nacionales.

Una vez recibidas, las aeronaves se incorporarán al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas del Comando Aéreo del Servicio Nacional Aeronaval.

Aclaró el Senan que los drones de vigilancia solo serán operados por personal panameño, que actualmente se encuentra recibiendo capacitación especializada, en estricto apego a la Constitución Política, la legislación nacional y el respeto a los derechos humanos.

En esa misma línea, el director de la institución, Luis De Gracia, detalló a este medio que en los próximos meses, antes de que finalice este 2026, estarán adquiriendo más drones como parte de la estrategia institucional que busca fortalecer las operaciones contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y otras amenazas a la seguridad nacional.

"Es necesario ir adelante y porque si no nos vamos a quedar atrás y el crimen organizado va a intentar utilizar ese espacio que no hemos cubierto", afirmó De Gracia.

También apoyarán las labores de búsqueda y rescate, la protección de las fronteras y otras misiones institucionales en beneficio de la población.

Especificaciones del K1000ULE

Según el fabricante Kraus Hamdani Aerospace, puede operar en el aire durante periodos prolongados debido a que cuenta con un sistema de recarga solar en vuelo.

Además, funciona silenciosamente, con una mínima firma acústica, visual y de radar para reducir el riesgo de detección. Está diseñado para mantener operaciones en áreas extensas, remotas o aisladas donde las plataformas tradicionales resultan insuficientes.

El dispositivo de última generación cuenta con capacidades de enjambre basadas en IA que permiten la resolución de problemas y la toma de decisiones con recomendaciones en tiempo real.

La plataforma está diseñada para recopilar y comprender el panorama operativo común, la actividad del sistema y las comunicaciones para reducir la carga de trabajo del operador, lo que permite una asignación de tareas más inteligente y un mayor éxito en la misión. También está impulsada por un software de misión que ejecuta la detección, la planificación de rutas y la coordinación en mar, tierra y aire.

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