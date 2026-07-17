Asamblea Nacional | Diputado Palacios cuestiona nuevas modificaciones al reglamento interno

El diputado recordó que esta propuesta fue consensuada por miembros de todas las bancadas en primer debate. Por ello, se debió seguir el debate en el pleno, con lo que no logró acuerdo.

Panamá/El diputado Augusto 'Tuto' Palacios, de la bancada de Vamos, planteó que, a pesar de que el pleno de la Asamblea Nacional arrancó la legislatura con la discusión del proyecto que reforma el reglamento interno de ese órgano del Estado, "nosotros no podemos aspirar a tener un reglamento interno meramente cosmético cuando no es lo que demanda la ciudadanía".

Llamó la atención sobre el hecho de que se le debe dar valor al informe en el que se trabajó en la Comisión de Credenciales; esto debido a que, aunque tengan el derecho, sus colegas están presentando una cantidad de cambios profundos que le están cambiando todo el sentido al trabajo.

Cada diputado tiene la oportunidad de presentar modificaciones en segundo debate también. Pero creo que si tenemos una representación dentro de una comisión que trabajó por seis meses en este proyecto, que tantas vueltas dio, y que fuimos a una mesa técnica para luego tener que recibir también un informe por parte de la legislatura pasada (...) Entonces, se hizo un trabajo consensuado importante de 37 artículos más dos más, que eran 39 artículos con los indicativos. Y que hoy en día veamos modificaciones profundas que le están cambiando todo el sentido a lo que se trabajó", dijo.

Indicó que "yo creo que no estamos respetando el tiempo y no estamos siendo empáticos con el tiempo de cada uno de los diputados, en el que me incluyo".

En ese sentido, dijo que la bancada del Partido Revolucionario Democrático presentó modificaciones para que el personal que ellos nombran (tienen por derecho el nombramiento de hasta 20 mil dólares para personas dentro de sus equipos de trabajo propios, de cada despacho de diputados) pueda hacer carrera legislativa. "Para que estos funcionarios puedan hacer carrera legislativa, no me parece. Creo que no es correcto y vamos a manifestar nuestra postura en contra de esta iniciativa".

Rápidamente se preguntó: ¿Qué legado o qué es lo que le estamos dejando a la futura Asamblea?, a lo que respondió que "vamos a dejar una carga, si ahorita mismo son más de 3 mil funcionarios, prácticamente 4 mil funcionarios. ¿Cuánta estabilidad y cómo estamos blindando a funcionarios que deben ser de libre nombramiento y remoción? Por cada diputado que llegó, que tenga esa oportunidad, por supuesto, y la dignidad de trabajar".

"Yo estoy en contra de que los nombramientos del personal —y alzo la voz por el personal de la Asamblea— sean de seis meses", precisó.

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Sobre el punto más álgido de esta discusión del reglamento interno, con base en la forma de hacer los nombramientos o si se les debe hacer un descuento a los diputados que no asistan a la Asamblea Nacional, dijo: "Yo creo que ambas demandas ciudadanas son de gran interés para el panameño".

Explicó que no se puede desmerecer ni una ni otra. "Una porque estamos hablando de la eficiencia; es decir, si yo no voy y no cobro, necesitamos representación. Usted fue electo, usted tiene que cumplir con un mandato constitucional. Si usted no va y no acude a su curul, y usted no ejerce el voto cuando tiene que estar en representación de su ciudadanía, ¿quién lo hace? Entonces creo que es importante eso, el mérito a la representación, no desacreditarlo. Y la eficiencia, también por otra parte, la transparencia como tal de la Asamblea Nacional. Si no hay transparencia, no hay credibilidad. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía? No creamos que nuestra democracia es eterna".

Propuesta para que cárceles sean autosostenibles

Sobre su proyecto, que busca que los centros penitenciarios sean autosostenibles, detalló que debemos partir de la premisa de que en Panamá tenemos más de 24,000 privados de libertad, entre hombres y mujeres. Esto representa 70,000 raciones de comida diarias (desayuno, almuerzo y cena) de personas que, por supuesto, tienen derechos como tal. Adicionalmente, es un promedio de 50 millones al año que se van en alimentación.

Nosotros tenemos un propósito, o una dualidad de propósitos: la producción y eliminación del ocio dentro de los centros penitenciarios, la resocialización y buscar la manera en la que nosotros podamos minimizar los costos de algo que es permanente. ¿50 millones solo en alimentación? 50 millones solamente en alimentación",dijo.

En ese sentido, añadió que "yo creo que los países que avanzan son los que transforman los problemas en oportunidades". "Y nosotros estamos muy claros en esto. Nuevamente digo esta frase que me gusta mucho: No estamos inventando la rueda", dijo.

Se trata de un proyecto nuevo de ley que tiene 31 artículos, el cual están presentando. Acotó que esto es a pesar de que se cuenta con el Plan Libertad que desarrolla este Gobierno Nacional; un plan que considera positivo para el país, pero que no se ha desarrollado en todo el territorio panameño porque es un programa.

Indicó que, a la fecha, desde el pasado 1 de julio, cuando se instaló el pleno, se han presentado 104 anteproyectos de ley.