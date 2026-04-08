Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea fueron aprobadas en primer debate

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la aplicación de sanciones económicas ante la falta de quórum por ausencias injustificadas.

Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate una reforma al reglamento interno que introduce sanciones económicas a diputados por ausencias injustificadas y busca ordenar el funcionamiento del pleno.

La iniciativa contempla modificaciones a más de 30 artículos, luego de la revisión de un total de 240 disposiciones. El análisis se desarrolló por bloques, en un proceso que se extendió durante varias semanas en medio de diferencias entre los diputados.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la aplicación de sanciones económicas ante la falta de quórum por ausencias injustificadas. El texto aprobado establece que, cuando la Asamblea no sesione por falta de quórum, los diputados principales ausentes deberán enfrentar un descuento proporcional de sus emolumentos equivalente a un día de trabajo.

“Cuando la Asamblea no sesione por falta de quórum, se les aplicará a los Diputados y Diputadas Principales, que se encuentren ausentes injustificadamente, el descuento proporcional de sus emolumentos que corresponda a un día de labores”, se lee en la propuesta.

La medida también se extiende a los diputados que se ausenten sin justificación de una sesión plenaria o que no habiliten a su respectivo suplente, en un intento por reducir la recurrencia de sesiones suspendidas por falta de asistencia.

Otro de los cambios introduce un horario definido para las sesiones ordinarias, que se realizarán de lunes a miércoles en horario de la tarde y los jueves en la mañana, lo que busca ordenar el trabajo legislativo y establecer límites que actualmente no existen.

Aprobar en el pleno las reformas al reglamento interno forman parte de los compromisos asumidos por la actual presidencia de la Asamblea, que dirige el diputado Jorge Herrera.

El reglamento interno de la Asamblea ha sido objeto de diversas modificaciones desde su adopción en 1984. En 2009 se realizó una reforma significativa para adecuarlo a cambios constitucionales, y en 2010 se aprobó un texto único que consolidó esas modificaciones. Desde entonces, múltiples propuestas de reforma no habían logrado avanzar.

Con esta aprobación en comisión, el proyecto deberá pasar a segundo debate en el pleno, donde se definirá si estos cambios logran traducirse en una mejora en la asistencia y en la dinámica de trabajo de la Asamblea Nacional.

Con información de Yami Rivas.