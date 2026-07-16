Asamblea Nacional reanuda segundo debate de reformas al Reglamento Interno

Los diputados suplentes plantearon modificaciones al Reglamento Interno para que se incluyan el pago de un salario para los suplentes.

Panamá/La Asamblea Nacional reanudó este jueves el segundo debate del proyecto que busca reformar el Reglamento Interno.

El pleno, constituido en sala ilustrada, continúa escuchando las intervenciones de los diputados sobre la iniciativa.

La diputada de Vamos, Yamireliz Chong, fue la primera en hacer uso de la palabra y cuestionó la asistencia y el interés de los diputados en este debate. Señaló que son pocos los que participan y que, incluso hoy jueves, muchas curules permanecían vacías, pese a que la discusión se ha extendido por varios días.

Durante el debate se han presentado diversas propuestas, entre ellas fortalecer los efectos del voto de censura contra los ministros de Estado. La iniciativa plantea que, una vez el pleno apruebe una censura, el ministro esté obligado a presentar su renuncia y que el presidente de la República disponga de un plazo máximo de diez días para designar a su reemplazo, en casos relacionados con omisiones.

Además, diputados de distintas bancadas han presentado propuestas para que todas las votaciones en el pleno y en las comisiones sean públicas y queden registradas en el sitio web del órgano legislativo. También plantean eliminar privilegios de los diputados, fortalecer la responsabilidad de asistir y trabajar en el pleno y agilizar la conformación de las diferentes comisiones permanentes.

El debate continúa en el pleno de la Asamblea Nacional con la lectura, por parte de la Secretaría, de las propuestas de modificación presentadas por los diputados.

Cabe recordar que el miércoles los diputados suplentes también plantearon que las modificaciones al Reglamento Interno incluyan el pago de un salario para los suplentes.

Con información de María De Gracia.