MICI informa que actualización de Reglamentos Técnicos del Arroz se desarrolla con participación y consensos

De acuerdo con el MICI, el comité celebró 13 reuniones técnicas en las que revisó la normativa vigente, evaluó las propuestas presentadas y adoptó los acuerdos que dieron origen a los proyectos de actualización de los reglamentos.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que la actualización de los Reglamentos Técnicos Nacionales del Arroz se desarrolla mediante un proceso de participación, análisis técnico y construcción de consensos entre los distintos sectores vinculados con la cadena arrocera.

La revisión de las normas está a cargo del Comité Técnico Nacional del Arroz, creado en agosto de 2025 e integrado por representantes de los productores, la industria molinera, el sector comercial, gremios empresariales, laboratorios especializados y entidades técnicas.

Entre las organizaciones que participan figuran la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá, la Federación de Arroz y Granos de Panamá, la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, la Asociación Nacional de Molineros de Arroz, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras agrupaciones relacionadas con el sector agroalimentario.

Desde su instalación, los integrantes del comité eligieron su junta directiva y aprobaron las reglas de gobernanza para conducir el proceso. Estas disposiciones establecen que las decisiones deben adoptarse mediante el diálogo técnico, el análisis de evidencia científica y la participación de todos los sectores.

De acuerdo con el MICI, el comité celebró 13 reuniones técnicas en las que revisó la normativa vigente, evaluó las propuestas presentadas y adoptó los acuerdos que dieron origen a los proyectos de actualización de los reglamentos.

Posteriormente, las propuestas fueron sometidas a consulta pública, lo que permitió que ciudadanos, organizaciones y sectores interesados presentaran observaciones para su análisis y evaluación.

El ministerio aclaró que cualquier modificación o ajuste a los proyectos debe ser discutido y aprobado por el Comité Técnico Nacional del Arroz, como instancia competente para tomar las decisiones relacionadas con estos reglamentos.

El MICI indicó que su función consiste en coordinar técnicamente las diferentes etapas, garantizar el cumplimiento de la normativa y velar por que el procedimiento se desarrolle con transparencia y participación, sin sustituir las decisiones que corresponden al comité.

La institución señaló que el proceso busca proteger la producción nacional, garantizar la calidad del arroz, fortalecer la competitividad del sector y preservar la confianza de los consumidores.

Además, reiteró su compromiso de mantener un procedimiento transparente, participativo y apegado a la ley, bajo reglas claras de gobernanza y con la intervención de todos los sectores involucrados.