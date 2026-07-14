Productores de Chiriquí advierten posible crisis de abastecimiento de arroz si se retrasan las importaciones

Los productores reiteraron el llamado a las autoridades para adoptar medidas que permitan enfrentar la crisis que atraviesa el sector y garantizar el abastecimiento de uno de los principales productos de la canasta básica panameña.

Los productores de arroz advirtieron que Panamá podría enfrentar problemas de abastecimiento del grano si las importaciones autorizadas no ingresan al país en los plazos previstos y si las condiciones climáticas continúan afectando la producción nacional.

Según explicaron, el impacto del fenómeno de El Niño impedirá alcanzar la meta de 90 mil hectáreas sembradas este año, por lo que estiman que la superficie cultivada rondará las 60 mil hectáreas, reduciendo la disponibilidad de arroz de producción nacional.

Carlos Araúz, de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, señaló que actualmente existen dos factores que podrían comprometer el suministro del producto, ya que actualmente el inventario nacional da para suplir la demanda hasta principios de octubre.

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El primero es un eventual retraso en la llegada de las importaciones, cuya entrada al país está prevista para finales de julio y durante agosto. El segundo corresponde a la disminución de los rendimientos de la cosecha nacional debido a la sequía.

"Si estas importaciones se atrasan pudiéramos tener una crisis. Pero también, si el arroz que debe cosecharse en agosto y septiembre registra rendimientos muy bajos por el tema climático, podríamos confrontar problemas con el abastecimiento del país", advirtió.

El productor indicó que tanto los agricultores como las instituciones responsables del abastecimiento están realizando esfuerzos para garantizar la disponibilidad del grano, aunque pidió que las decisiones relacionadas con las importaciones se adopten oportunamente.

"Apelamos a que se tomen las mejores decisiones y a tiempo, tanto para garantizar el abastecimiento del arroz que necesita el país, ya sea con la cosecha nacional o con las importaciones que se tengan que hacer", expresó.

Araúz también alertó sobre la difícil situación económica que enfrenta el sector arrocero. Explicó que las pérdidas ocasionadas por la sequía, sumadas al incremento en los costos de producción, perfilan un año especialmente complicado para los productores.

Según detalló, en la provincia de Chiriquí ya se han perdido cultivos debido a la falta de lluvias, mientras que otras parcelas registrarán una reducción considerable en sus rendimientos.

"Se perfila como un año en que los productores vamos a tener muchas pérdidas y estaremos en una situación extremadamente difícil debido a estos dos factores: el clima y el alza de los costos de producción de los insumos", indicó.

Los productores reiteraron el llamado a las autoridades para adoptar medidas que permitan enfrentar la crisis que atraviesa el sector y garantizar el abastecimiento de uno de los principales productos de la canasta básica panameña.

Información de Demetrio Ábrego

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