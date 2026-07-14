Minsa cancela registro sanitario y ordena retiro de dos perfumes por contener sustancias prohibidas ¿Cuáles son?

Además del retiro inmediato del mercado, la resolución ordena que los distribuidores presenten a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en un plazo no mayor de 30 días , un informe sobre el retiro de todos los lotes del producto.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, canceló el registro sanitario de los perfumes Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado nacional, según establecen las Resoluciones N.º 097 y No.° 098 de 24 de junio de 2026, publicada este martes 14 de julio en la Gaceta Oficial.

La medida recae sobre los productos con Registro Sanitario N.° 103152 y 106953, fabricados por Elizabeth Arden, Inc., cuyo registro estaba vigente hasta 2029 y 2030, respectivamente.

De acuerdo con la resolución, la decisión se adoptó luego de que la Comisión Europea, mediante su sistema de alerta rápida "Safety Gate", publicó el informe 2025-45 del 6 de noviembre de 2025, relacionado con el cese de comercialización y retiro de varios productos cosméticos que contienen sustancias prohibidas.

Entre ellos figura el perfume Fantasy Britney Spears Eau de Parfum y el Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray, en los que se detectó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehído (BMHCA), una sustancia prohibida en productos cosméticos dentro de la Unión Europea.

El documento señala que esta sustancia fue incluida en el Anexo II del Reglamento (CE) N.° 1223/2009, luego de ser clasificada como tóxica para la reproducción, por lo que no puede formar parte de la composición de productos cosméticos.

La resolución también cita información de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC), organismos que respaldan la prohibición del compuesto, catalogado como aldehído aromático.

Según el documento, el Reglamento de la Comisión (UE) No. 1221/1902 de octubre de 2021 sobre productos cosméticos incorporó esta sustancia al Anexo II de ingredientes prohibidos, tras ser clasificada como una sustancia carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR). En consecuencia, este compuesto no puede estar presente en productos cosméticos comercializados.

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Tras verificar la base de datos del Departamento de Registro Sanitario, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas confirmó que el producto comercializado en Panamá corresponde al mismo registrado bajo los números 103152 y 106953, motivo por el cual procedió a cancelar su autorización.

Además del retiro inmediato del mercado, la resolución ordena que los distribuidores presenten a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en un plazo no mayor de 30 días, un informe sobre el retiro de todos los lotes del producto.

Los registros sanitarios de dichos productos se mantenían vigentes desde el 20 de marzo de 2019 (Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray) y 23 de enero de 2020 (Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray).

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Puede leer el informe completo en la Gaceta Oficial: MINISTERIO DE SALUD Resolución N° 097 (miércoles 24 de junio 2026)

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