Minsa cancela registro sanitario y ordena retiro de desodorante por contener sustancia cancerígena ¿Cuál es?

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial bajo la Resolución No. 085 del 3 de junio de 2026.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, canceló el registro sanitario del producto Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente) y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado panameño.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 085 del 3 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial Digital N.° 30550-A del 19 de junio de 2026.

De acuerdo con la resolución, la decisión se sustenta en información emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que incluyó al producto dentro de un boletín sobre cosméticos retirados del mercado por contener "ingredientes prohibidos".

Según el documento, el desodorante contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbencyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia prohibida en productos cosméticos por la normativa europea.

La resolución señala que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) identifica este compuesto como una sustancia aromática, mientras que el Reglamento (UE) No. 1221/1902 de la Comisión Europea lo incluyó dentro de las sustancias que no pueden estar presentes en productos cosméticos debido a su clasificación como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR).

Asimismo, se indica que el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea concluyó que el compuesto 2-(4-tert-butilbencil) propionaldehído, su nombre en español, fue incorporado a la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos.

El producto afectado corresponde a Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente), fabricado por Laboratorios Genesse, S.L., de España, con registro sanitario panameño 94662, vigente hasta el 9 de febrero de 2027. El distribuidor en Panamá es Agencias Motta, S.A.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ordenó a todos los distribuidores retirar de manera inmediata los lotes del producto que permanezcan en el mercado nacional.

Además, los distribuidores deberán remitir a la autoridad sanitaria un informe sobre el retiro de los productos en un plazo no mayor de 30 días.

La resolución establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación y tiene como objetivo proteger la salud, la integridad física y los intereses de los consumidores. Dicho producto mantenía un registro sanitario vigente de 2017.

Para leer el informe completo, entre al siguiente enlace: Resolución N.° 085 del 3 de junio de 2026

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