Entra en vigor nueva ley para adolescentes en conflicto con la ley

La nueva normativa introduce cambios en varios artículos de la Ley 40 de 1999, incluyendo las reglas de conciliación, recursos de apelación y casación, así como la tramitación de procesos en los que estén involucrados adolescentes y adultos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 534 del 18 de junio de 2026, que modifica varios artículos de la Ley 40 de 1999, norma que regula el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia en Panamá.

La nueva legislación, publicada en la Gaceta Oficial No. 30,550 del 19 de junio de 2026, introduce cambios en materias relacionadas con la supletoriedad de normas, las causales de nulidad de actuaciones, la conexidad de procesos, la conciliación y los recursos judiciales dentro de la jurisdicción penal de adolescentes.

Entre las modificaciones destaca el artículo 53, que establece que cuando en un mismo hecho delictivo participen adolescentes y personas mayores de 18 años, las causas deberán tramitarse en expedientes separados y ante autoridades distintas. No obstante, los fiscales de ambas jurisdicciones tendrán la obligación de intercambiar pruebas y actuaciones pertinentes.

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La ley también actualiza las disposiciones sobre conciliación. A partir de la reforma, podrán terminar anticipadamente mediante este mecanismo todos los procesos, excepto aquellos relacionados con homicidio doloso, violación, secuestro, robo, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, delitos de lesa humanidad, asociación ilícita para delinquir y pandillerismo. Además, se prohíbe la conciliación cuando se vulnere el interés superior del adolescente.

Otro de los cambios relevantes tiene que ver con los recursos judiciales. La normativa precisa que las apelaciones serán resueltas por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mientras que los recursos de casación y revisión corresponderán a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La ley modifica los artículos 14, 18, 53, 72, 110, 116 y 118 del Texto Único de la Ley 40 de 1999 y entrará en vigor al día siguiente de su promulgación.