Más de 150 mil personas se han vacunado contra el sarampión en 2026, según el Minsa

Como parte de las acciones de control sanitario, el Minsa mantiene activa la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada al país ante el retorno de viajeros procedentes del extranjero, permitiendo la detección temprana de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmisibles.

Ciudad de Panamá/Más de 150 mil dosis de vacunas contra el sarampión han sido aplicadas en todo el territorio nacional a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa).

Se trata de una iniciativa que busca reforzar la vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades transmisibles y forma parte de las estrategias epidemiológicas para proteger a la población y mantener al país libre de transmisión autóctona de esta enfermedad.

A la fecha, Panamá mantiene las alertas sanitarias debido a la importación de al menos tres casos de sarampión y 1 por contacto directo, mientras sigue la vigilancia de otros cinco casos sospechosos.

Yelkys Gill, directora general de Salud Pública, destacó que el incremento en la cobertura de vacunación a través del PAI responde al compromiso de la población con la prevención y al fortalecimiento de las jornadas de inmunización desarrolladas por el Minsa en todas las regiones de salud.

Nota relacionada: Minsa confirmó nuevo caso importado de sarampión en Panamá

Gill recalcó que Panamá continúa libre de sarampión autóctono y que los casos detectados durante este año han correspondido a casos importados, los cuales fueron identificados y están siendo manejados oportunamente por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

“Invitamos a toda la población a revisar su tarjeta de vacunación y acudir a la instalación de salud más cercana para completar su esquema. Las vacunas son seguras, gratuitas y constituyen la principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles”, instó la funcionaria.

El esquema nacional de vacunación no solo consta de vacunas contra el sarampión, sino también para prevenir complicaciones en casos de influenza, neumococo y virus sincitial respiratorio, contribuyendo a reducir hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables, siendo estos niños, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Como parte de las acciones de control sanitario, el Minsa mantiene activa la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada al país ante el retorno de viajeros procedentes del extranjero, permitiendo la detección temprana de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmisibles.

También puede leer: Sarampión: Minsa garantiza abastecimiento de vacunas ante aumento de la demanda por viajes al Mundial 2026

Por otro lado, con relación a las enfermedades transmitidas por vectores, Gill informó que el país continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control contra la malaria, mediante la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, diagnóstico oportuno y el trabajo conjunto con las comunidades.

“En malaria hemos logrado mantener una tendencia hacia la disminución gracias al esfuerzo de los equipos regionales de salud, que continúan realizando intervenciones, seguimiento de casos y acciones de prevención en las áreas de mayor riesgo”, señaló la directora general de Salud Pública.

Según datos correspondientes a la semana epidemiológica N.º 22, los casos de dengue registran una reducción cercana al 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la malaria mantiene una tendencia a la baja.

En este contexto, el Minsa reiteró el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas y mantener actualizado su esquema de vacunación para proteger su salud y la de sus familias.

Otras notas que le pueden interesar: