Buque con bandera panameña atacado con drones en el mar Negro: un fallecido y dos heridos, uno grave

La Autoridad Marítima de Panamá confirmó que un buque de bandera panameña fue atacado con drones el 18 de junio de 2026 en el mar Negro.

Un buque de bandera panameña fue blanco de un ataque con drones el pasado 18 de junio en el mar Negro, en un incidente que dejó un tripulante fallecido y otros dos marinos heridos, uno de ellos en estado de gravedad, según confirmó este viernes la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través de su Dirección General de Marina Mercante.

La AMP activó los protocolos correspondientes para recabar información oficial sobre lo sucedido y mantiene comunicación con las partes involucradas y las autoridades competentes para verificar el estado de la tripulación. Las autoridades informaron que, a pesar del ataque, la nave logró continuar su curso.

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Ante la gravedad del incidente, la AMP recomendó a todos los buques que navegan bajo bandera panameña tomar todas las medidas de seguridad necesarias y, de ser posible, evitar transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov.

Como Estado de Abanderamiento responsable, Panamá lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas, expresó sus condolencias a los familiares del tripulante fallecido y sus deseos de pronta recuperación a los marinos heridos. La institución reiteró su compromiso con la seguridad de la vida humana en el mar y la protección de la navegación internacional.